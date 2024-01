Freebox Ultra : vous allez réduire votre facture d’électricité grâce à ces deux options inédites

© Tom’s Guide

Free vient de frapper un très grand coup sur le marché des Box Internet avec décodeur TV en dévoilant sa Freebox (V9) Ultra ce mardi 30 janvier. L’appareil se distingue par son prix plutôt attractif, ses débits montants et descendants équivalents de 8 Gb/s grâce au Wi-Fi 7 et son contenu généreux pour les amateurs des plateformes de SVOD.

La Freebox Ultra pourrait aussi attirer les consommateurs qui souhaitent faire des économies d’énergie. Grâce à deux options intégrées par Free, vous pourrez faire baisser significativement votre facture d’électricité.

Les deux options inédites de la Freebox Ultra vont réduire votre facture d’électricité

Pendant 40 minutes, Free a décortiqué en long et en large sa nouvelle Freebox Ultra devant les spectateurs présents dans la salle et les téléspectateurs en ligne. L’intégration du Wi-Fi 7, qui en fait la première box équipée de la nouvelle norme disponible en France, demeure l’atout majeur de l’Ultra.

Cependant, deux options inédites pourraient aussi contribuer à son succès. Maëlle Camus-Ginger, responsable environnement du groupe Illiad, dévoile lors de la conférence que l’appareil possède un mode « veille totale ».

La fonctionnalité peut notamment servir la nuit ou lorsque vous êtes vous absentez pendant quelques heures pour que la Freebox Ultra consomme moins d’énergie. En l’activant, les répéteurs se synchronisent aussi pour éviter d’utiliser trop d’électricité. Il suffira de passer par la nouvelle application Freebox Connect pour utiliser la veille totale.

Free assure que vous réaliserez plus de 90 % d’économies d’énergie grâce à cette nouvelle fonction. La Freebox Ultra possède également un bouton marche/arrêt à l’arrière plutôt pratique si vous partez en vacances.

La seconde option pour limiter votre consommation d’énergie est le mode « éco Wi-Fi ». Grâce à lui, les performances du Wi-Fi 7 de la Freebox Ultra s’adapteront à votre utilisation. « Le mode coupe automatiquement une partie des bandes Wi-Fi de votre Freebox lorsqu’elles ne vous sont pas utiles afin de réduire votre consommation électrique », explique Maëlle Camus-Ginger.

L’entreprise affirme que la Freebox Ultra consomme aussi peu que la Freebox Pop et garantit une durée de vie de 10 ans pour l’appareil. Les développeurs de la Freebox Ultra auraient aussi veillé à ce que réparation et la remise à neuf des composants de la Freebox Ultra soit « la plus facile possible ». Ces deux nouvelles options représentent des arguments importants à l’heure de l’augmentation du prix de l’électricité.