Fin de l’ADSL et fermeture du réseau cuivre : tout ce qu’il faut savoir

Nous vivons actuellement les dernières heures du réseau ADSL en France, ou plutôt les dernières années. Le fil cuivre va être rangé dans le placard de l’histoire après 150 ans d’utilisation pour le téléphone. Il sera progressivement remplacé par la fibre optique et des technologies alternatives comme la 4G ou la 5G.

Décidée officiellement par Orange en 2022 et dévoilé dans son plan de fermeture, sa fin est programmée pour 2030. Quelles sont les conséquences de cette fermeture pour le consommateur ? On vous dresse un panorama de ce que va amener la fin du réseau cuivre en France.

Qu’est ce que l’ADSL ?

L’ADSL (de l’anglais Asymmetric Digital Subscriber Line) ou liaison numérique asymétrique dans la langue de Molière est une technique de communication qui permet d’utiliser une ligne téléphonique pour transmettre et recevoir des données numériques de manière indépendante de la téléphonie analogique. Elle tient son nom du fait que le débit ascendant (upload) est inférieur au débit descendant (download) : le débit est asymétrique.

L’ADSL s’appuie donc sur une infrastructure datée : le réseau de fils de cuivre déployés dans les années 1970 pour le téléphone. En effet, plutôt que de se lancer dans un projet pharaonique de déploiement d’internet en passant par une nouvelle technologie, France Télécom a pu s’appuyer sur le réseau téléphonique pour lancer l’internet haut débit dès 1999. L’ADSL offre à l’époque des connexions avec un débit jusqu’à 1 Mo/S, une révolution alors que les modems crachotait jusqu’alors 56 pauvres kilo-octet par seconde.

En 2023, le réseau cuivre est encore utilisé par un peu plus de 9 millions d’abonnés à l’ADSL. C’est en 2022 que les courbes d’utilisation se sont croisées, le nombre d’utilisateurs de la fibre étant désormais plus élevé. La pandémie et le télétravail sont passés par là, mais c’est un chiffre encore significatif alors que sa fin de vie est programmée pour une date aussi proche que 2030.

Qu’est ce que le réseau cuivre ?

Le chantier du réseau cuivre a été lancé d’abord par la Direction générale des télécommunications dans les années 1970 et continué par son héritier France Télécom. Il était initialement destiné à faire passer le téléphone partout en France. Ensuite, il a servi pour déployer internet, puis la télévision par le câble, alias la TNT.

Plusieurs décennies ont été nécessaires pour déployer ce réseau qui représente plus d’un million de mètres de câbles répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain. Jusqu’alors une administration publique gérée par l’Etat, France Télécom est progressivement privatisé pour répondre aux exigences européennes. Lorsque le secteur des télécommunications est ouvert à la concurrence en 1998, l’entreprise hérite de tout ce réseau à titre privé. France Télécom se renomme ensuite Orange en 2013 et aujourd’hui encore, c’est cet opérateur qui est propriétaire du réseau cuivre en France.

Pourquoi met-on fin à l’ADSL ?

C’est un réseau vieillissant, trop fragile et qui coûte extrêmement cher à entretenir, puisqu’il représente pas moins de 500 millions d’euros de charges d’exploitation annuelles pour Orange. Par ailleurs la raison pour laquelle il a été initialement déployé n’est plus valable : le téléphone peut tout aussi bien passer par la fibre.

D’autres techniques de télécommunications sont maintenant beaucoup plus efficaces. En effet, le cuivre est plus sensible aux aléas de la météo, à l’humidité et plus énergivore que la fibre optique : un abonnement qui utilise le cuivre consomme 4 fois plus de kWh que la fibre. Cette dernière offre surtout un débit jusqu’à 100 fois plus élevé que celui de l’ADSL. De plus, le cuivre supporte de moins en moins bien les niveaux de trafic sur Internet où le streaming vidéo demande une charge très lourde en données.

Surtout, maintenir deux réseaux en parallèle n’a aucun sens : cela double le prix de l’entretien, si ce n’est plus. Le moment est venu pour la France de faire un choix en matière de télécommunications et c’est bien sûr la fibre qui remporte le match. Orange s’est donc donné huit ans pour le démonter avec une fin prévue en 2030.

Quelles conséquences pour les autres opérateurs ?

Pour Free, cela ne fait pas de doute, il faut fermer le cuivre. Ainsi, Xavier Niel veut supprimer rapidement l’ADSL partout en France. Auditionné par la commission des finances du Sénat, le PDG de Free déclarait que la suppression du réseau cuivre en France prenait trop de temps et qu’il fallait obliger les derniers “irréductibles” de l’ADSL à changer d’abonnement, pour passer à la fibre et à des alternatives satellites ou 4G.

Pour lui, le maintien du réseau cuivre profiterait à Orange, qui bénéficie du dégroupage, c’est-à-dire de la redevance que payent les autres opérateurs à Orange pour utiliser son réseau cuivre et proposer des abonnements ADSL. Sur chaque abonnement de ce type, Orange touche une commission qui lui donne, selon le PDG d’Orange, “une formidable rente de situation“. De plus, l’Arcep, autorité régulatrice des communications électroniques a décidé d’une hausse de ce tarif, qui passe de 9,65 euros à 10,04 euros par mois. Cette décision a mis le feu aux poudres, déclenchant l’ire des autres opérateurs qui sont désormais en guerre avec l’Arcep et Orange.

Quelles conséquences pour le consommateur ?

La fin programmée du réseau cuivre signifie tout d’abord que les offres ADSL ne seront plus disponibles à l’abonnement chez les opérateurs : c’est la fermeture commerciale. Orange prévoit ainsi un premier lot de 2145 communes où l’ADSL ne sera plus disponible en janvier 2026. Les abonnements en cours continueront néanmoins de marcher. Ce sera la première conséquence visible de la fin du réseau cuivre, dans 3 ans.

Difficile de croire cependant que certains voudront rétrograder leur connexion à une technologie inférieure. Ceux qui sont déjà abonnés à la fibre ne remarqueront donc probablement même pas ce changement. En revanche, les “irréductibles” de l’ADSL, tels que les appelle Xavier Niel, sont bien concernés par la fin du réseau cuivre, qui s’arrêtera de fonctionner lors de la fermeture technique.

Le PDG d’Orange appuiera alors sur le gros bouton rouge pour éteindre le réseau, du moins comme on aime à se l’imaginer. Les services qui l’utiliseront encore cesseront alors de fonctionner. Ainsi les téléphones branchés à une prise en T ainsi que l’abonnement à l’ADSL ne marcheront plus. Cette fermeture technique se fera progressivement, avec un aboutissement du projet prévu pour 2030.

Que faire après la fermeture technique de l’ADSL ?

Ceux qui seront restés abonnés à l’ADSL jusqu’à la fermeture technique n’auront alors plus le choix que de s’abonner à une nouvelle offre, sous peine de rester sans internet, ni téléphone ni télévision (si elle passait par le câble). Il faudra alors s’abonner à une nouvelle offre en contactant un opérateur qui pourra la fournir. Globalement, les offres de fibre optique sont un peu plus chères : cela représentera un coût supplémentaire à supporter.

Si leur habitation n’est pas connectée à la fibre, ses habitants devront alors subir des travaux pour apporter la fibre jusqu’à chez eux. Ce genre de travaux peuvent être plus ou moins lourds, selon la proximité du réseau fibre dans la commune. Parfois, il ne s’agira que du rapide passage d’un technicien. D’autres fois, cela impliquera des travaux de génie civil beaucoup plus lourds sur leur terrain. Ces travaux sont à la charge du particulier. Cette décision reste ultimement du choix du consommateur, mais certaines maisons isolées pourraient alors perdre beaucoup de valeur si elles ne sont pas connectées à la fibre.

Pour éviter les travaux, les consommateurs pourront se tourner vers des technologies alternatives comme le satellite ou la 4G. Attention cependant : ces technologies sont affectées négativement par les conditions météorologiques ou par le nombre de personnes qui les utilisent en simultané. De plus, elles sont souvent rationnées en volume de données et n’offre parfois pas l’accès à la télévision. Certains usages sont parfois impossibles, comme la visioconférence ou les jeux en ligne car ils nécessitent une bonne latence, et elles sont aussi plus chères. Il faudra donc espérer que le paysage de ce type d’offres s’améliore d’ici 2030.

Pour ceux qui ne voudront pas d’une box internet mais souhaitent utiliser seulement un téléphone fixe, ce sera le même traitement, puisque le téléphone fixe passera alors par les câbles de fibre optique. Il ne sera pas possible de souscrire à une offre uniquement de téléphonie fixe pour contourner ce problème. Le téléphone portable deviendra donc incontournable et il sera difficile de faire sans, encore plus qu’aujourd’hui.