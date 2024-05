L’aspirateur intelligent Tineco Floor One S5 est à prix sacrifié sur AliExpress

L’aspirateur eau et poussière sans fil Tineco Floor One S5 est l’une des références du secteur. Actuellement en promotion sur AliExpress, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 300 euros. Une affaire pour vous simplifier l’entretien de vos sols !

Vous en avez marre de devoir passer l’aspirateur puis la serpillère chaque semaine pour garder des sols parfaitement propres ? Pas de souci, AliExpress vous réserve une belle surprise en ce moment pour vous aider à aspirer et laver vos sols avec un seul appareil et, en plus, pour un prix très attractif.

Le Tineco Floor One S5 est vendu sur le site officiel de la marque au prix de vente conseillé de 519 euros. C’est bien trop cher pour votre budget ? Et si on baissait ce tarif de 217 euros ? C’est ce qu’a fait AliExpress en proposant cet aspirateur intelligent et polyvalent pour seulement 302,02 euros !

AliExpress : grosse baisse de prix sur le Tineco Floor One S5

Comme nous avons pu le voir dans notre test du Tineco Floor One S5, il s’agit d’un aspirateur laveur connecté très performant. Son gros point fort est qu’il est facile et rapide à prendre en main puisqu’il s’agit d’un modèle sans fil.

Connecté en Wifi, vous pourrez consulter depuis l’application dédié vos fréquences de passage mais aussi piloter à distance le nettoyage automatique de la brosse. Avec son capteur intelligent iLoop, il est capable de détecter la saleté de votre sol pour adapter automatiquement la vitesse de rotation du rouleau. Sur l’écran, vous pourrez même vérifier au fur et à mesure que votre sol est correctement nettoyé.

Autre particularité intéressante de ce modèle, sa tête a été spécialement conçue pour nettoyer facilement et sans laisser de traces les bords contre les murs. Avec une autonomie de 35 minutes, il sera assez endurant pour la majorité des logements.