AliExpress casse le prix de l’aspirateur robot Roborock S7 Max Ultra

Vous cherchez à acheter votre premier aspirateur robot ou vous voulez en acquérir un plus puissant et bien plus pratique ? Précipitez-vous sur le site de AliExpress pour profiter d’une très belle offre sur l’aspirateur robot Roborock S7 Max Ultra. Ce modèle est l’un des meilleurs du marché, tout simplement. Et en ce moment, il est en promotion !

Jusqu’au 17 février, vous pouvez bénéficier de très belles offres promotionnelles sur le site AliExpress. C’est le cas avec l’aspirateur robot Roborock S7 Max Ultra qui est actuellement en vente pour seulement 841,59€ au lieu de son prix de lancement de 1199€ ! Vous pouvez donc vous offrir un aspirateur robot complet, qui bénéficie des dernières technologies et qui est, bien sûr, extrêmement puissant pour un prix défiant toute concurrence.

⚙️ Pourquoi choisir le robot aspirateur Roborock S7 Max Ultra ?

Vous ne connaissez pas la marque Roborock ? C’est tout simplement la référence sur le secteur des aspirateurs robots. Roborock sort régulièrement des nouveaux modèles qui sont toujours à la pointe de la technologie. Il existe deux gammes de produits Roborock : la gamme Q est la plus abordable, la gamme S est la plus innovante.

Avec le Roborock S7 Max Ultra, on est donc sur le haut de gamme et, comme son nom à rallonge l’indique, on bénéficie de nombreuses caractéristiques supplémentaires. On est tout simplement sur un modèle qui ne fait pas de compromis.

La caractéristique principale qui saute tout de suite aux yeux et qui le différencie des autres aspirateurs robots lambdas, c’est sa station ultra sophistiquée. Cette station permet le vidage automatique de la poussière, le remplissage automatique du réservoir d’eau, le nettoyage et le séchage de la serpillère. Avec le S7 Max Ultra, vous avez un aspirateur autonome qui fonctionne sans que vous ayez à vous en soucier. En plus de vous débarrasser de la corvée de passer l’aspirateur, vous n’avez pas non plus la corvée de nettoyer l’aspirateur après chaque passage puisqu’il s’auto-nettoie.

Pour le reste des caractéristiques, on profite d’une puissance d’aspiration stratosphérique de 5500 Pa, d’un nettoyage du sol avec une serpillère vibrante et d’un système d’évitement d’obstacles particulièrement efficace. En ce qui concerne l’autonomie, on profite de 180 minutes d’utilisation. Il s’agit donc d’un aspirateur robot parfait pour les grandes surfaces.

Vous l’aurez compris, le S7 Max Ultra est un petit bijou de technologie qui va vous faciliter la vie au quotidien.

Et si vous voulez vous assurer de faire le bon choix, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots intelligents.