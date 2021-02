Nintendo Switch : bientôt une compilation des jeux Zelda cette année, dont Phantom Hourglass ?

Et si la Nintendo Switch accueillait cette année une compilation des jeux Zelda ? Nintendo l’a déjà fait l’année dernière avec Super Mario 3D All-Stars. Cette nouvelle compilation pourrait comprendre Phantom Hourglass, The Wind Waker et même Ocarina of Time.

La Nintendo Switch est un excellent moyen de revisiter les jeux les plus populaires des générations précédentes de consoles. La firme nippone le sait bien et elle pourrait être en train de préparer une surprise pour tous les fans de Zelda cette année. Et pour cause, la franchise fête son 35ème anniversaire en 2021.

Les différentes représentations de Link dans les jeux Zelda – Crédit : @Okami13_ / Twitter

En 2020, à l’occasion du 35ème anniversaire de Super Mario Bros., Nintendo a lancé une collection de baskets en collaboration avec Puma et le jeu Super Mario 3D All-Stars, une compilation regroupant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. D’ailleurs, un joueur de Super Mario 3D All-Stars vient de remarquer qu’un easter egg de l’original Donkey Kong était caché dans l’intro de Super Mario 64 pendant 25 ans.

Quels jeux feraient-ils partie de la compilation Zelda en plus de The Legend of Zelda : Phantom Hourglass ?

En plus de la forte probabilité que Nintendo célèbre l’occasion avec une compilation de jeux Zelda, la firme nippone a enregistré « Phantom Hourglass » en tant que marque déposée en Australie. L’utilisateur Okami a partagé sur Twitter une capture d’écran du document en ajoutant que : « la marque Phantom Hourglass a été déposée en Australie, soutenant la théorie selon laquelle un pack de remaster du 35ème anniversaire de Zelda arrivera sur Switch cette année ».

Phantom Hourglass trademark registered in Australia, supporting the theory that a Zelda 35th anniversary remaster pack is coming to Switch this year.



– via @KeliosFR #Nintendo #Zelda35th

De plus, Okami a partagé une image avec les différentes représentations graphiques de Link au cours des années et l’inscription « 35 ». Cela renforce évidemment l’idée que Nintendo revisite l’une des franchises les plus populaires de tous les temps sur sa console hybride dont les ventes ont déjà dépassé celles de la 3DS.

Il est important de rappeler The Legend of Zelda : Phantom Hourglass est sorti en 2007 sur la Nintendo DS. Si le jeu fait partie d’une compilation cette année, il s’agira sûrement d’un remake pour lui insuffler un vent de fraîcheur. Les joueurs s’attendent également à voir le portage de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD qui est sorti sur la Wii U en 2013. Il pourrait aussi y avoir un portage d’Ocarina of Time 3D sorti en 2011 sur la Nintendo 3DS et d’autres jeux qui ont marqué les joueurs.

Enfin, il peut aussi simplement s’agir d’un renouvellement de la marque déposée et il n’y a pas de compilation Zelda en préparation. Quoi qu’il en soit, nous devrions bientôt en savoir plus. D’ailleurs, un remake de Pokémon Diamant et Perle est aussi attendu pour cette année.

