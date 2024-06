Vote par procuration : on vous promet de l’argent ? C’est une arnaque, attention à ce site

Contre 10 euros ou des V-Bucks, ce site promet de voter à votre place pour les élections législatives 2024. Sauf qu’il s’agit d’une arnaque et tout est suspect : avis étranges, mentions légales absentes, aucune identité quant aux administrateurs, etc.

© Envato

Un site promet de voter pour vous contre de l’argent, 10 euros, ou des V-Bucks

Il s’agit d’une arnaque, tous les avis ont l’air faux et il n’y a pas de mentions légales

Les demandes de procuration sont fermées pour les élections législatives mais dans le futur, ne passez que par maprocuration.gouv.fr.

Le nombre de procurations pour les élections législatives explose puisque BFMTV rapporte qu’il y en a eu deux millions, un record. Forcément, des arnaqueurs profitent de cette période électorale et sans surprise, un faux site a fait son apparition. Une plateforme propose d’effectuer votre procuration contre de l’argent envoyé via PayPal ou des V-Bucks à utiliser sur Fortnite.

Un site qui prétend lutter “contre l’abstention”

Ces récompenses douteuses mettent forcément la puce à l’oreille, notamment la monnaie virtuelle du célèbre jeu d’Epic Games, mais des internautes pourrait se faire avoir. À l’heure actuelle, on ne sait pas si des personnes sont tombées dans le piège mais dans le doute, mieux vaut prévenir que guérir.

⚠️🇫🇷 FLASH – "On vote à ta place et tu gagnes 10€ sur PayPal ou en V-Bucks" : un faux site proposant de l'argent en échange d'une procuration pour les #Législatives2024 circule en ce moment. Il s'agit d'une arnaque. (X) pic.twitter.com/nqrZdmwkbS — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 28, 2024

Sur ce site, les escrocs arguent lutter “contre l’abstention” et se présentent comme un “collectif [qui] souhaite permettre à chacun d’apporter sa voix à la démocratie pour la défense de la France contre le risque majeur actuel”. Les gérants promettent de voter “à ta place”. Pour convaincre les internautes, le site précise qu’en cas d’abstention, “c’est la majorité qui profite de ton vote“. Elle invite donc à s’impliquer dans les élections “sans devoir te déplacer”.

Le site affiche même des avis qui, il faut l’admettre, semblent faux. Le nom d’un certain “Quentin Macron” qui serait “Assistant de direction” interpelle tandis que “Brian Atouch”, décrit comme “Vloggeur voyage”, n’a aucune existence en ligne. Un comble pour quelqu’un dont le métier repose sur la visibilité. Quant à un “Jean Michel Camembert”, ça se passe de commentaire. Pas de mentions légales non plus.

Ne donnez jamais votre voix à un site !

Bien évidemment, il ne faut jamais offrir votre voix à une personne inconnue. Surtout derrière un écran à travers un site sans mentions légales. Il est impossible de savoir si les consignes de vote seront respectées. Surtout lorsque l’on vous promet une somme d’argent à la clé (et rien n’indique qu’elle sera versée, de toute façon). On ne sait pas qui se trouve derrière ce site étrange qui parle de ne pas laisser “la majorité [profiter] de ton vote”. Il est possible, par exemple, que des militants politiques aient conçu cette plateforme pour récolter des procurations dans le but de bourrer les urnes.

À l’heure où ces lignes sont rédigées, il est désormais impossible de faire une demande de procuration pour les élections puisque la procédure demande plusieurs jours. Mais dans le futur, pensez à éviter ces sites sortis de nulle part, qu’elles promettent ou non de vous rémunérer. Il n’existe qu’un site pour effectuer votre démarche : maprocuration.gouv.fr.