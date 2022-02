Le casque audio Sennheiser HD 599 est à moins de 100 €

Si vous êtes à la recherche d’un casque audio Sennheiser HD, c’est le moment de profiter de cette offre chez Amazon. En effet, il est actuellement à 99 € au lieu de 199 € soit une remise de 50 %.

Le casque Sennheiser HD 599 est à petit prix

Pour une durée indéterminée, le casque Sennheiser bénéficie d’une belle réduction de 50 % chez Amazon et passe donc à moins de 100 € soit à 99 € précisément au lieu de 199 €. Toutefois, avant de valider votre commande, vous avez certainement besoin d’en connaître les caractéristiques techniques.

Le casque Sennheiser HD est un casque de type circum-auriculaire ouvert haut de gamme qui est confortable grâce à son arceau rembourré et à ses coussinets d’oreille. Équipé d’une conception EAR (Ergonomic Acoustique Raffinement), le signal audio sera directement envoyé dans vos oreilles. Sachez que ce produit offre un son équilibré, naturel avec des détails et une définition de qualité. Avec ses composants performants, sa connectique polyvalente et son confort extrême, vous serez certain de ne pas être déçu.

