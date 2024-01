Le casque Sony WH-1000XM5 : une réduction de bruit et une qualité sonore hors du commun pour moins de 300 € durant les soldes

Vous ne serez jamais déçu en achetant un produit de la marque Sony. Actuellement, l’excellent casque Sony WH-1000XM5 noir est actuellement à 296 € au lieu de 349 € et ce durant les soldes d’hiver. Pour profiter de cette très belle affaire, il vous suffit de continuer à lire ces quelques lignes.

Le casque Sony WH-1000XM5 est actuellement en promotion pour les soldes

Ce casque Sony WH-1000XM5 est un produit haut de gamme qui bénéficie d’une très belle promotion mais avant de vous décider, prenez le temps de découvrir notre test du casque Sony WH-1000XM5. Il représente un budget conséquent, il est donc préférable d’être certain qu’il correspond à vos attentes. Voici donc plus de détails sur les caractéristiques techniques de ce casque sans fil.

Pour commencer, ce casque Sony ne déroge pas à la réputation de la marque, il propose en effet d’excellentes qualités sonores qui font de lui un casque haut de gamme. Il est également équipé de l’option réduction de bruit active qui vous permettra de vous isoler complétement lorsque cela sera nécessaire en choisissant parmi 20 niveaux sonores.

Son autonomie très correcte est de 30 heures avec une recharge complète en seulement 2 heures et demi et afin de la préserver la musique se coupe dès que vous retirez le casque de votre tête. Son design est aussi un point fort, il est élégant et moderne avec en plus un véritable confort pour vos oreilles et votre tête. Bonne nouvelle supplémentaire, cette offre est valable sur tous les coloris, vous n’avez plus qu’à faire votre choix.

Attention, avant de valider votre panier chez Boulanger, il faudra copier/coller le code AUDIO10 qui vous permettra de payer ce casque 296 € au lieu de 329,99 €.

