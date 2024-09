Le film Minecraft est très étrange, la bande-annonce va vous mettre mal à l’aise

Tous les goûts sont dans la nature mais il faut avouer que les premières images du film Minecraft sont étranges, très étranges. Le mélange de live-action et d’effets spéciaux numériques donnent un aspect étrange au long-métrage : on vous laisse juger.

Après les premières images fuitées du film Minecraft, la bande-annonce officielle est là. Et on peut le dire : c’est étrange, très étrange. Pourquoi ? La Warner et Legendary ont opté pour un long-métrage en live-action et forcément, le rendu a de quoi surprendre entre les effets spéciaux numériques et l’intégration de véritables acteurs.

La bande-annonce de Minecraft est là

La bande-annonce nous montre des enfants piégés dans le monde de Minecraft, c’est Jumanji pour faire simple, qui se lancent dans une quête pour rentrer chez eux. Un peu comme Sonic ou Détective Pikachu, les équipes ont opté pour des personnages en CGI mais qui s’inscrivent dans notre monde. Oubliez l’aspect cubique de Minecraft, les animaux ont des poils.

Là où la vidéo surprend, c’est parce que Jack Black incarne Steve… tout en conservant son apparence réelle. L’interprète de Bowser dans le film Mario dont la suite a une date de sortie porte uniquement la tenue du célèbre personnage.

Quelle date de sortie pour le film Minecraft ?

Le film Minecraft met notamment en scène Jason Momoa aka Aquaman dans le DCEU. En plus de l’acteur et de Jack Black, on retrouve, au casting : Danielle Brooks, Sebastian Euge Hansen, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon et Jemaine Clement. À la réalisation, c’est Jared Hess qui a produit des films comme Napoleon Dynamite ou Nacho Libre (avec Jack Black).

C’est le 2 avril 2025 que sort le film Minecraft dans les salles françaises.