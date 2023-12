Le Flic de Beverly Hills 4 : le trailer de Netflix promet le retour explosif d’Eddie Murphy

© Netflix

Axel Foley est de retour ! Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce du quatrième film Le Flic de Beverly Hills, sous-titré Axel F. Toujours avec Eddie Murphy dans son rôle de policier à la dérive, le casting voit également le retour de Judge Reinhold, de John Ashton ou encore de Paul Reiser des films originaux. De nouvelles têtes viennent aussi rafraichir la célèbre comédie d’action, notamment Joseph Gordon-Levitt et Kevin Bacon.

Attention, Le Flic de Beverly Hills : Axel F n’est pas un reboot mais bien une suite, avec une intrigue originale. L’histoire verra Axel Foley faire équipe avec sa fille (Taylour Paige), dont la vie est menacée. Le père et la fille s’associeront avec le partenaire de cette dernière (Joseph Gordon-Levitt) et quelques vieux amis, pour mettre au jour un terrible complot.

Au visionnage de ce premier trailer, aucun doute que ce film reposera encore une fois sur les épaules d’Eddie Murphy. Dans les pages de Deadline, le producteur Jerry Bruckheimer confirme : “Eddie est un artiste incroyable. Il peut faire du drame, de la comédie – il peut tout faire.” Le producteur veut aussi rassurer les fans de la première heure : “C’est le même Axel Foley. Il est toujours dans la rue. Il fait toujours ce qu’il fait. Évidemment, avec l’âge, on devient plus sage. Mais il a toujours cette étincelle dans les yeux“.

Le film est exclusif à Netflix : espérons qu’il ne rejoindra pas Rebel Moon de Zack Snyder et ses critiques catastrophiques. Premier trailer oblige, il faudra attendre encore un moment avant la sortie du film sur la plateforme, prévue pour “l’été 2024“. 40 ans après la sortie du premier film Le Flic de Beverly Hills et 30 ans après sa dernière apparition au cinéma, on n’est plus à ça près. Il pourra tout de même rejoindre notre liste des films les plus attendus de 2024.

Le producteur affirme que l’attente en vaudra la peine. Dans une interview accordée au magazine Empire, il déclare : “À chaque fois qu’Eddy Murphy arrive sur le plateau, c’est toujours brillant. Chaque jour où il est là vous ramène dans les années 80“. Ou dans les années 2000, pour ceux dont l’interprétation de Crazy Frog du thème du Flic de Beverly Hills n’est toujours pas sortie de la tête.