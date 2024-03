Le Galaxy S25 aura un stockage ultra-rapide, Final Fantasy 7 Rebirth est patché : c’est le récap’

Tous les matins, on revient sur nos actualités les plus importantes de la veille. Hier, on apprenait que Helldivers 2 avait droit à un patch, que Windows 10 veut vous faire passer à Windows 11, et que les réseaux sociaux de Meta étaient à nouveau tombés en panne. Ce vendredi au programme, c’est Galaxy S25, Final Fantasy VII Rebirth et Crédit Agricole. Bonne lecture !

Une panne bloque le paiement par carte au Crédit Agricole

© DR

Une nouvelle panne survenait hier au Crédit Agricole, rendant tous les services aux clients indisponibles. L’après-midi de ce jeudi 21 mars, les clients du Crédit Agricole ne pouvaient plus à se connecter à leur compte sur le site et l’application de la banque. Au moment d’essayer d’accéder à leur compte en ligne, un message d’erreur apparaissait dans lequel la banque indiquait qu’elle faisait tout pour régler rapidement le problème. Le bug les empêchait même de payer avec leur carte. « Je n’ai pas pu payer mon repas parce que le crédit agricole bug, heureusement la boulangère m’a dit de payer demain », écrit une cliente sur X.

Un nouveau patch pour Final Fantasy 7 Rebirth est disponible

© Square Enix

Voilà une mise à jour que la communauté de Final Fantasy 7 Rebirth attendait de pied ferme. Le patch 1.020 vient d’être déployé par Square Enix. Il ajoute deux nouvelles options graphiques entre lesquelles les joueurs doivent choisir pour le mode Performance, à savoir « net » et « lisse ». Grâce au premier paramètre, ils devraient enfin pouvoir profiter du mode Fluidité sans supporter le flou de l’image qui rendait le tout peu agréable à l’œil. Le framerate ne devrait pas en pâtir, puisque la mise à jour améliore aussi le taux de rafraîchissement et la stabilité générale du jeu. Tous le changelog est disponible dans le lien.

Le Galaxy S25 aurait un stockage aux vitesses inédites

Concept de Galaxy S25 © Technizo Concept

Samsung dévoilait récemment une feuille de route détaillant ses projets pour la prochaine génération d’Universal Flash Storage (UFS). Ce document issu de la filiale Samsung Semiconductor indique que le géant sud-coréen a l’intention de commercialiser l’UFS 4.0 4-lane CS (ou 4 voies) l’année prochaine. Cette technologie doublerait les vitesses de transfert actuelles de l’UFS 4.0 pour atteindre 8 Go/s. Le début de la production étant prévue cette année, il est tout à fait raisonnable de s’attendre à voir le Galaxy S25 inaugurer ce stockage de nouvelle génération.