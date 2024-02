La Xbox Series X2 aura un design inédit, les Pixel obtiennent de nouvelles fonctionnalités : c’est le récap

Tous les matins (sauf le lundi), on revient sur nos actus les plus importantes de la veille. Samedi matin, on découvrait que Windows 11 permettait de désinstaller Edge, que l’IA pratique l’escalade nucléaire, et que la migration vers la Freebox Ultra coûte cher. Dimanche, on récapitulait toutes les news essentielles de la semaine dernière : une nouvelle fonctionnalité dans Gmail, la puissance de la PS6 qui va impressionner… et bien plus encore ! Ce mardi au programme c’est Windows 11, Xbox Series X2 et Google Pixel.

Microsoft durcit les exigences CPU pour Windows 11

© Pexels

Microsoft va visiblement durcir ses exigences vis-à-vis de ceux qui contournent les restrictions de Windows 11. Un malheur pour de nombreux utilisateurs qui ne pourront sûrement plus utiliser un CPU obsolète sur Windows 11, quand la mise à jour 24H2 arrivera. Jusqu’alors, un grand nombre de processeurs encore en service comme les Intel de 7ᵉ génération n’étaient plus pris en charge officiellement, mais restaient utilisables grâce à des méthodes de contournement. Même si Microsoft a ajouté quelques CPU supplémentaires, cela laisse quand même de nombreuses personnes sur la touche.

De nouvelles fonctionnalités pour les Google Pixel

© Tom’s Guide

De nouvelles fonctionnalité vont être ajoutées aux Google Pixel dans quelques semaines à l’occasion de la Pixel Feature Drop de mars. Celle-ci devrait se tenir le 4 mars, le constructeur ayant repris l’habitude de déployer ce type de mise à jour le premier lundi du mois. Mais à quoi peut-on s’attendre ? L’expert de l’écosystème Android, Mishaal Rahman, a révélé une liste des nouveautés probables en se basant sur Android 14 QPR2. “Rien ne garantit toutefois que toutes les fonctionnalités que je mentionnerai ici seront incluses dans la version stable d’Android 14 QPR2 le mois prochain”, précise-t-il. Suivez le lien pour les découvrir !

La future Xbox Series X2 aura un design inédit

Nouvelle Xbox (concept)

La prochaine Xbox pourrait bien arborer un design totalement inédit. Cette fois, la firme de Redmond passe le relais à son équipe Surface, réputée pour ses appareils élégants et performants, pour imaginer la console de demain. Nick Baker, un insider bien informé du monde du jeu vidéo, a laissé entendre dans le podcast XboxEra que ce changement de direction pourrait aussi retarder l’arrivée de la nouvelle console. Si l’on repart de zéro, cela prendra du temps, mais le jeu en vaut peut-être la chandelle. Microsoft aurait quand même l’intention de devancer Sony en lançant sa « Xbox Next » ou « Xbox Series X2 » dès 2026.