Le Google Pixel 7 Pro a un mauvais son, comment équilibrer ses haut-parleurs ?

Si le Pixel 7 Pro s’avère être un très bon smartphone, il n’échappe pas à quelques imperfections ou défauts. Outre son écran qui fait fondre l’autonomie lorsqu’il est trop au soleil, c’est sa partie audio qui nous a aussi déçus.

Google Pixel 7 Pro ©Tom’s Guide

Nous ne parlons pas de Bluetooth ici, mais bien des haut-parleurs du smartphone de Google. Alors que ceux de l’iPhone 14 Pro ou de l’Oppo Find X5 Pro plongent l’utilisateur dans ses contenus sonores – surtout en film ou séries -, le Pixel 7 Pro propose une expérience sonore peu déséquilibrée. La faute à l’utilisation de deux haut-parleurs différents. Celui de la tranche supérieure ne diffuse que des aigus et des médiums. Les basses ne viennent que du haut-parleur du bas.

Comment corriger la balance du Google Pixel 7 Pro ?

On a alors un déséquilibre sonore flagrant lorsque l’on utilise le Pixel 7 Pro en mode paysage. A l’usage, c’est assez gênant. Ajoutons que la balance n’est pas bien réglée non plus. On a l’impression que le volume est plus élevée sur le haut-parleur du bas.

Si l’on ne peut pas redonner plus de profondeur au haut-parleur placé en haut de l’écran, il est possible de corriger la balance via les paramètres d’Android.

Pour ce faire, il faut se rendre dans les paramètres de l’appareil :

allez dans la section Accessibilité.

dans la partie audio ouvrez la section Réglage du son.

là, vous accédez à la balance audio.

effectuez le réglage en lisant un contenu sonore pour que le son paraisse équilibré entre les deux haut-parleurs. Pour éviter d’être trompé par la stéréo, vous pouvez basculer en mono sur le même menu.

Ce petit réglage ne change pas la face du monde, mais permet de rééquilibrer un tantinet les canaux sonores du Pixel 7 Pro et de pouvoir l’utiliser plus confortablement en mode haut-parleur.