Le Google Pixel Fold 2 dévoile des images, son design est révolutionnaire

De nouveaux rendus pour le Pixel Fold 2 apparaissent en ligne. On découvre un smartphone pliable au design révolutionnaire. Plus grands écrans, plus grand format, plus grande finesse, Google ne laisse rien au hasard.

OnLeaks a dévoilé des rendus du Google Pixel Fold 2

Le smartphone s’annonce révolutionnaire : plus grands écrans, plus grand format, design très fin

Le module caméra a aussi été repensée par le constructeur

Les smartphones pliables représentent le futur de la téléphonie. Du moins si l’on en croit les constructeurs puisque les générations s’enchaînent à une vitesse impressionnante. Google n’y déroge pas et après le Galaxy Fold, son successeur se présente à travers de nouveaux rendus.

Un design révolutionnaire pour le Pixel Fold 2 de Google

Xiaomi a sorti son smartphone pliable il y a quelques mois et Samsung s’apprête à lancer sa sixième génération avec une version moins coûteuse selon les rumeurs. Google n’est pas en reste puisque son Pixel Fold 2 se dévoile à travers des rendus.

Première bonne nouvelle : il semblerait que l’écran externe passe de 5,8 pouces pour la génération actuelle à 6,4 pouces pour la génération future. Les pincettes sont de mise, comme toujours. Pareil pour l’écran interne qui passe de 7,6 pouces à 7,9 pouces avec des bordures affinées. Espérons tout de même que ces dalles soient plus solides que chez le Pixel Fold.

Toujours selon OnLeaks, le Pixel Fold 2 a aussi droit à des dimensions plus grandes tout en étant plus fin que son prédécesseur. On passe ainsi de 139,7 x 79,5 x 12,1 mm pour l’actuelle génération à 155,2 x 77,1 x 10,54 mm pour le futur smartphone pliable.

Pour le reste, la firme de Mountain View a modifié le module caméra pour qu’il soit plus rectangulaire. La mémoire vive serait de 16 Go et le Pixel Fold 2 s’accompagnerait du SoC Google Tensor G4. Sans trop s’avancer, on peut miser sur une puce qui fait la part belle à l’intelligence artificielle comme tous les constructeurs du marché de la téléphonie en ce moment, Samsung en tête avec Galaxy AI.

Les smartphones pliables sont de plus en plus adoptés

Google mise sur le format pliable comme beaucoup de constructeurs du marché de la téléphonie. Il faut dire que face à l’omniprésence de nos écrans et la perte de vitesse des tablettes, les entreprises ont une carte à jouer. Samsung a largement prouvé qu’il existe une belle base d’utilisateurs pour cette technologie. À tel point que d’autres songent à adopter le format pliant comme Apple dont l’iPhone pliable ne cesse de faire parler.

Reste à convaincre le grand public de se tourner vers les smartphones pliables, ce qui n’est pas chose aisée. Peut-être qu’un constructeur très populaire comme la firme de Cupertino peut pousser vers cette adoption générale en suivant les traces de Samsung, Google, Xiaomi ou encore OnePlus.