Pixel 8a : nouvelles images du smartphone, son prix a été dévoilé et il va vous rendre heureux

Le Pixel 8a dévoile de très nombreuses images promotionnelles. Mais ce n’est pas tout puisque l’on connait le prix du futur smartphone milieu de gamme et bonne nouvelle, ce sera le même que le Pixel 7a !

Le Pixel 8a gardera le même prix que l’actuelle génération selon une rumeur

Il faudra compter 499 $ pour 128 Go de stockage et 559 $ pour 256 Go de stockage

Un leaker a partagé de très nombreuses images promotionnels du smartphone

Le Pixel 8 est attendu pour être présenté lors du Google I/O du 14 mai prochain. Ce n’est donc pas un hasard si les fuites se multiplient, notamment à propos de la déclinaison milieu de gamme de cette future série. Après une vidéo du Pixel 8a, place à de nouvelles images mais surtout un prix pour les versions avec 128 Go et 256 Go de stockage.

La même grille tarifaire que le Pixel 7a

Le Pixel 8a promet énormément, que ce soit en termes de photo comme toujours avec les smartphones de Google qu’au niveau de ses outils d’IA. Sans oublier que le smartphone aura droit à 7 années de mises à jour. Vous envisagez d’acheter ce futur modèle ? Il faudra compter 499 $ pour 128 Go de stockage et 559 $ pour 256 Go de stockage. Du moins, aux États-Unis, puisque cette fuite ne parle pas des tarifs européens.

Comme le précise TechRadar, c’est exactement le prix du Pixel 7a à sa sortie. Google n’augmentera donc pas les prix pour cette nouvelle génération malgré les ajouts au niveau de l’IA. Maintenant que nous avons parlé de la grille tarifaire, place à ce qui vous intéresse sûrement plus : les images dévoilées du Pixel 8a.

Des images des nombreux coloris du Pixel 8a

enjoy all these nice hq pixel 8a images without watermarkshttps://t.co/d2OoSMfIB8 — Arsène Lupin (@MysteryLupin) April 29, 2024

Sur X, un leaker a partagé de nombreuses images que vous pouvez retrouver en intégralité à cette adresse. On y découvre les différents coloris du Pixel 8a à travers ces clichés promotionnels sans watermark. Si rien n’indique qu’ils soient authentiques, ils correspondent aux précédentes fuites et semblent bien réels. Mais on vous invite à la prudence, la présentation du smartphone arrivera pour le 14 mai prochain.

Cette fuite montre qu’en termes de coloris pour le Pixel 8a, Google a mis le paquet pour laisser le choix aux futurs utilisateurs. La firme de Mountain View a opté pour des couleurs très vives qui permettront à chacun de se démarquer. Plus que jamais, l’entreprise mise sur la téléphonie. Ses modèles sont constamment salués pour leurs qualités depuis la première génération.