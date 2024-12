Le HDMI 2.2 arrive : la promesse d’images encore plus belles mais faudra-t-il s’équiper ?

HDMI, qui signifie High Definition Multimedia Interface (Interface Multimédia Haute Définition en français), est une norme permettant la transmission numérique de signaux vidéo et audio entre différents appareils. Cette technologie a été développée à la fin de l’année 2002 par le HDMI Forum, un groupe composé de plusieurs entreprises telles que Sony, Philips, Toshiba, Thomson, Panasonic, Hitachi et Silicon Image. Les premiers dispositifs compatibles avec ce standard ont été lancés au début de l’année 2003.

Cette norme a évolué au fil des années avec des mises à jour permettant d’améliorer toujours davantage la vitesse de transmission, et répondant aux améliorations des téléviseurs, des consoles de jeux, des ordinateurs, etc.

La dernière mise à jour en vigueur est la 2.1b, dévoilée en août 2023, est en mesure d’afficher des définitions 4K à 144 Hz, 8K à 30 Hz, voire 10K à 30 Hz. Elle prend en charge une bande passante de 48 Gbps, et intègre même le système de compression DSC 1.2a (Display Stream Compression) qui offre la possibilité de faire passer du 240 Hz en 4K, 120 Hz en 8K et 100 Hz en 10K.

HDMI 2.2 : quelles sont les spécifications techniques attendues ?

Une nouvelle mise à jour, estampillée 2.2 est en préparation et devrait être présentée le 6 janvier 2025, juste avant le CES de Las Vegas. Le public y attend des améliorations, bien entendu, mais de quel ordre ? Il semblerait que le HDMI 2.2 bénéficierait d’une bande passante plus importante capable de grimper à 80 Gbps, notamment grâce au système de compression DSC, permettant ainsi de supporter des définitions et des taux de rafraichissements plus importants.

Peut-être intègrera-t-elle un système de cryptage supplémentaire pour empêcher le vol de données et les attaques de pirates, qui sont capables d’intercepter et d’interpréter les signaux vidéo HDMI sans accès direct au câble, en utilisant l’IA.

Ce qui importe le plus aux utilisateurs, c’est de savoir si ces nouvelles spécifications techniques nécessiteront la production et donc l’achat de nouveaux câbles pour profiter de ces améliorations. Et pour les fabricants de téléviseurs et de consoles de jeux, s’il faudra prévoir un changement au niveau du port de leurs appareils pour en profiter.

Nous en aurons la confirmation lors de la présentation officielle mais il est probable qu’il faille au minimum acquérir de nouveaux câbles même si le type de prise reste identique.