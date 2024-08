Les câbles HDMI vous exposent aux attaques des pirates, vos données sont en danger

Une nouvelle méthode d’espionnage menace votre sécurité en dérobant les données des transmissions HDMI. Des chercheurs ont découvert comment intercepter et décoder ces signaux à distance, sans accès physique aux câbles. Cette technique utilise notamment l’IA et sa précision est inquiétante.

© Tom’s Guide

Des chercheurs ont découvert une méthode pour intercepter et décoder les signaux HDMI sans fil à l’aide de l’IA, avec une précision de 70 %

La technique “Deep-TEMPEST” permet d’espionner à distance les données transmises par câble HDMI, même à travers les murs

Cette nouvelle forme d’espionnage électronique menace principalement les agences gouvernementales et les grandes entreprises

Nous sommes tous les potentielles victimes d’attaques en ligne, notamment à cause des malwares. Mais il existe d’autres types de menaces et justement, les chercheurs de l’Université de la République à Montevideo ont découvert une nouvelle méthode d’espionnage pour le moins… inquiétante. Leur étude dévoile qu’il est possible d’intercepter et d’interpréter les signaux vidéo HDMI sans accès direct au câble, en utilisant l’IA.

Un modèle d’IA et un logiciel pour dérober vos données

Cette technique, appelée “Deep-TEMPEST”, exploite les fluctuations électromagnétiques émises par les câbles HDMI. Bien que le standard HDMI soit filaire et généralement crypté numériquement, les chercheurs ont démontré qu’il existe suffisamment de rayonnements électromagnétiques pour les détecter à distance.

L’innovation réside dans l’utilisation d’un modèle d’IA et d’un logiciel de reconnaissance de texte pour “lire” ces radiations électromagnétiques enregistrées sans fil. Cette méthode atteint une précision allant jusqu’à 70 %, soit une amélioration de 60 % par rapport aux techniques précédentes.

Bien que cette précision soit inférieure à un enregistrement traditionnel, elle est suffisante pour dérober des mots de passe et d’autres informations sensibles. Plus inquiétant encore, cette interception peut être réalisée sans accès physique à la cible, potentiellement depuis l’extérieur d’un bâtiment dans des conditions idéales.

L’exploitation des signaux électromagnétiques sans fil à des fins de surveillance n’est pas nouvelle. Cette vulnérabilité, connue sous le nom de TEMPEST, remonte à la Seconde Guerre mondiale. Mais les câbles HDMI, utilisant une transmission numérique avec un certain niveau de cryptage via le système HDCP, étaient considérés comme relativement résistants à ce type d’attaque.

Une méthode déjà utilisée par des pirates dans le monde

Les chercheurs affirment que cette méthode, ou des alternatives similaires, sont déjà utilisés par des États belliqueux et des agents d’espionnage industriel. La nature sophistiquée de cette technique et la nécessité d’être à proximité du système cible rendent peu probable son utilisation contre des utilisateurs ordinaires.

Face à cette menace, les agences gouvernementales et les grandes entreprises traitant des données sensibles sont appelées à rester vigilantes. Il leur est recommandé d’envisager des mesures de blindage électromagnétique, en particulier pour les employés qui travaillent à domicile.

Cette découverte soulève des questions importantes sur la sécurité des transmissions HDMI et la nécessité de développer de nouvelles méthodes de protection contre ces formes avancées d’espionnage électronique.