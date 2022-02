Le Livre de Boba Fett : et si Cad Bane n’était pas mort ? Un indice sème le doute

Cad Bane a été embroché par Boba Fett – Crédit : Disney+

Le Livre de Boba Fett a notamment introduit un personnage badass bien connu des aficionados des séries The Clone Wars et The Bad Batch : le redoutable Cad Bane. Avec ses allures de fine gâchette de l’ouest et sa voix effrayante, le chasseur de primes est très apprécié par les fans. Dans la série fraîchement diffusée, il est engagé par le Syndicat pyke qui souhaite à tout prix s’imposer sur Tatooine pour commercer l’épice. Bane finira par affronter Fett dans l’épisode 7 qui dévoile également le choix de Grogu.

S’il parvient à lui tirer dessus, le fils de Jango retourne la situation grâce aux techniques de combat apprises auprès des Tuskens. « Je savais que tu étais un tueur », lance ensuite Bane avant de tenter de brûler Fett. Attentif, ce dernier enfonce son bâton gaderffii dans le corps de son ennemi. C’est à ce moment qu’une lumière clignote sur le torse de Bane. Et contrairement à ce jeu électronique de 1981 qui s’est glissé dans Le Livre de Boba Fett, ce détail ne semble pas anecdotique.

Cad Bane pourrait continuer à hanter l’univers Star Wars

Alors que Boba s’éloigne, laissant son adversaire pour mort, la lumière rouge continue de clignoter en faisant un petit bip répétitif, comme si le personnage n’était pas encore rayé de la carte. Deux théories se dessinent. Grâce à ses deux tubes respiratoires, Bane peut respirer dans des conditions extrêmes (comme dans l’espace). Très perfectionné, l’appareil pourrait aussi intégrer une fonctionnalité le gardant en vie lorsqu’il est sur le point de décéder. D’où l’apparition de la lumière clignotante, signe que la machine a pris le relais.

Autre possibilité, le clignotement rouge indiquerait l’activation d’un émetteur permettant d’appeler le droïde Todo 360 à la rescousse. En retrait pendant les combats, celui-ci pourrait alors accourir pour sauver son maître. Pour rappel, Todo avait notamment aidé Bane à cambrioler le Temple Jedi dans The Clone Wars.

Face à l’engouement suscité par la présence du chasseur de primes, il est de toute manière probable que Cad Bane apparaisse à nouveau en prise de vues réelles dans les prochaines séries Star Wars. Pourquoi pas dans la saison 3 de The Mandalorian où sa résurrection pourrait être mise en scène ? Ou dans la série Obi-Wan Kenobi qui se déroule à une époque où le chasseur de primes sévissait déjà ?