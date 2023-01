Le MacBook Air M3 débarquerait au second semestre 2023

Apple a annoncé cette semaine deux nouveaux MacBook Pro et un Mac mini avec les puces M2 Pro et M2 Max, mais le prochain ordinateur portable avec la puce M3 commence déjà à faire parler de lui. Selon un rapport de Digitimes, un MacBook Air M3 est prévu pour le second semestre 2023. Il sera équipé de la nouvelle puce faite maison d’Apple qui est gravée en 3 nm par TSMC.

MacBook Air © Isaac Martin / Unsplash

Actuellement, la puce M2 des MacBook est gravée en 5 nm. TSMC, le fournisseur de puces d’Apple, a lancé la production en masse des processeurs basés sur la technologie 3 nm. Cette technologie servira donc au prochain MacBook Air et aux futurs ordinateurs, mais aussi à l’iPhone 15. En effet, la puce A17 Bionic gravée en 3 nm des iPhone 15 Pro et Ultra privilégiera l’autonomie aux performances.

Le MacBook Air M3 aura une meilleure autonomie et des performances améliorées en 2023

Dans son rapport, Digitimes explique que « la chaîne d’approvisionnement est davantage axée sur le MacBook Air plus abordable qui devrait être mis à jour au second semestre 2023 et pourrait être équipé d’un processeur 3 nm ». Ces informations proviennent de sources proches de l’industrie.

On s’attend donc à l’arrivée d’un MacBook Air M3 d’ici la fin de l’année, mais nous n’avons pas plus de détails pour le moment. Aucune caractéristique technique n’a encore été communiquée et Digitimes n’a pas révélé de date de sortie plus précise. La sortie de l’iPhone 15 est prévue pour l’automne 2023, donc le MacBook Air M3 pourrait arriver avant ou après l’iPhone 15.

La gravure en 3 nm permettra d’améliorer les performances ainsi que l’autonomie des ordinateurs portables à la pomme. Après le MacBook Air M3, Apple va lancer les puces M3 Pro et M3 Max pour les prochains MacBook Pro. Cependant, leur production n’est pas attendue avant la première moitié de 2024. Le futur MacBook Air attendu pour le deuxième semestre 2023 sera donc le premier ordinateur à inaugurer la puce M3.

Source : Digitimes