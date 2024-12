Le MacBook Pro d’Apple avec écran OLED ferait ses débuts en 2026, le MacBook Air OLED arriverait d’ici 2027

Alors que les nouveaux MacBook Pro avec le processeur M4 Max ont été présentés à la fin du mois d’octobre, des informations sensationnelles ont été dévoilées sur la prochaine feuille de route d’Apple. Jukanlosreve a publié, sur X, un calendrier provenant d’Omdia, un cabinet d’études de marché, et qui offre une chronologie du lancement des prochains MacBook Air, MacBook Pro, iPad Mini, iPad Air et iPad Pro jusqu’en 2030.

Selon ce calendrier qui a déjà l’objet de précédentes rumeurs sans pour autant se concrétiser, le prochain appareil Apple serait un MacBook Pro équipé d’un écran OLED hybride, disponible en 14,3 pouces et 16,3 pouces et dépourvu de l’encoche. Il devrait sortir en 2026 et disposer d’un design à trou “Hole Cut” comme sur les iPhone et du Dynamic Island. Pour cette même année, l’iPad Mini en 8,4 pouces en 60 Hz, avec un écran hybride OLED est également dans les tuyaux.

Que propose Apple pour les années à venir ?

@Jukanlosreve Crédit : Omdia

Dans l’hypothèse où ce calendrier se révélerait exact, Apple prévoit, pour 2027, la sortie d’un modèle iPad Air en 11 et 13 pouces, toujours avec un écran hybride OLED en 60 Hz.

La plus grande surprise dans cette prévision est pour 2028. En effet, une ligne “Foldable” (pliable) nous a fortement intrigué, alors que les rumeurs d’un iPhone pliable en 2026 sont persistantes, cela pourrait confirmé qu’il pourrait déjà être en phase de développement. Bien entendu, il n’est aucunement précisé de quel appareil il s’agit, mais sachant qu’Apple est plutôt à la traine sur ses concurrents dans le domaine des écrans pliables, il est fort à parier qu’il s’agisse d’un iPhone.

Pour 2028 se préparent aussi un iPad Pro et un MacBook Air. L’iPad Mini serait toujours décliné en 11 et 13 pouces avec un écran hybride OLED mais pourvu du même système dynamique de changement de la fréquence d’image (Dynamic Frame Rate) en temps réel pendant la lecture d’une vidéo, d’ordinaire disponible sur les ordinateurs de la marque à la pomme. Le MacBook Air se déclinerait en 13,8 et 15,5 pouces.