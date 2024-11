Le smartphone pliant d’Apple entrerait enfin en phase de développement

Apple a souvent démontré par le passé ne pas vouloir se précipiter sur la moindre innovation tant que tout n’était pas parfaitement maitrisé. En matière de smartphone pliant, on peut dire que l’attente est longue. Alors que Samsung a lancé son premier modèle en février 2019, Apple en est encore à promettre un nouveau modèle. […]

Concept d’iPhone pliable Crédit : #iOS Beta News / YouTube

Apple a souvent démontré par le passé ne pas vouloir se précipiter sur la moindre innovation tant que tout n’était pas parfaitement maitrisé. En matière de smartphone pliant, on peut dire que l’attente est longue. Alors que Samsung a lancé son premier modèle en février 2019, Apple en est encore à promettre un nouveau modèle. Le constructeur coréen ne s’est d’ailleurs pas privé de se moquer d’Apple à ce sujet.

Les premières rumeurs datent de 2020 et, depuis, la dernière information un peu fiable que nous ayons eu date d’il y a presque 1 an où un dirigeant d’Apple avait annoncé 2026 comme année de lancement.

Apple a donc l’intention de se démarquer de tous les modèles récemment sortis comme le Galaxy Z Flip 6, le Motorola Razr 50, l’Honor Magic V3, le Google Pixel 9 Pro Fold avec notamment un nouveau capteur photo à ouverture variable et un système de protection contre les chutes innovant.

Le pliant d’Apple entre en “processus de développement formel”

Selon le célèbre informateur Yeux1122 (via @Jukanlosreve), l’iPhone pliable est désormais entré dans un « processus de développement formel » avec les fabricants d’écrans.

Même si la notion de « processus de développement formel » ne soit pas explicite, il semble qu’un engagement ait été pris pour que cet appareil soit conçu et fabriqué, et que les composants nécessaires soient mis en production.

Mais les indiscrétions ne s’arrêtent pas là et cette même source déclare que Samsung devrait avancer le développement de ses propres téléphones pliables – les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 de l’année prochaine – pour contrer la menace d’un iPhone pliable. De même, le fabricant coréen travaillait sur de nouveaux designs et différents niveaux de prix pour élargir sa gamme de téléphones pliables.