Le nouveau moteur de recherche « You » peut-il menacer Google ?

You.com est un nouveau moteur de recherche qui vient de faire son apparition sur la toile. Il se présente comme étant « le moteur de recherche privé qui résume le web pour vous ». En effet, You met l’accent sur des recherches plus pertinentes, le tout avec une meilleure confidentialité et protection des données personnelles par rapport aux moteurs de recherche concurrents.

Avec son approche radicalement différente, You.com a la grande ambition de mettre fin à la domination écrasante de Google. Celui-ci est actuellement le moteur de recherche le plus utilisé dans le monde et c’est aussi le mot le plus tapé sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Néanmoins, il n’en a pas toujours été ainsi. Alta Vista et World Wide Web Worm étaient quelques-uns des moteurs de recherche les plus importants il y a plus d’une vingtaine d’années. Mais alors, Google doit-il s’inquiéter des ambitions du nouveau You.com ?

You.com affiche des résultats de recherche plus pertinents avec l’intelligence artificielle

You.com est déjà disponible en bêta. Le nouveau moteur de recherche vise à fragiliser la position de Google, mais pas que. Son objectif ultime est de transformer complètement la manière dont les milliards d’utilisateurs surfent sur Internet chaque jour.

En plus d’une interface innovante qui propose un défilement à l’horizontale, You.com promet des résultats de recherche pertinents grâce à l’intelligence artificielle. Le moteur de recherche se base effectivement sur le contexte pour afficher des résultats les plus précis possible dans un ordre cohérent. De plus, You annonce aussi qu’il ne contient pas de publicités, du moins pour le moment. « Nous nous engageons à ne jamais diffuser de publicités portant atteinte à la vie privée, mais nous pourrions avoir des publicités privées à l’avenir », explique le moteur de recherche sur sa page d’accueil.

You.com veut révolutionner les moteurs de recherche avec moins de publicités et une meilleure confidentialité

Richard Socher qui est le PDG de You.com a lancé ce projet il y a 8 ans. Aujourd’hui, You.com est encore loin d’être terminé, mais il est disponible en bêta pour collecter les feedbacks des utilisateurs. Richard Socher dispose d’un financement de 20 millions de dollars pour peaufiner son moteur de recherche et le faire connaître auprès du grand public.

Faisant directement référence à Google, le PDG de You a déclaré à VentureBeat que : « aujourd’hui, il y a trop d’informations et personne n’a le temps de les lire, de les traiter ou de savoir à quoi se fier. Un seul gardien contrôle la grande majorité du marché de la recherche, dictant ce que vous voyez : trop de publicités et un flot de pages optimisées pour les moteurs de recherche. En plus de cela, 65 % des requêtes de recherche se terminent sans un clic sur un autre site, ce qui signifie que le trafic reste au sein de l’écosystème Google ».

En effet, Google représente à l’heure actuelle 92 % des recherches mondiales. D’ailleurs, il verserait 12 milliards de dollars par an à Apple pour être le moteur de recherche par défaut. En conclusion, You.com possède définitivement les atouts pour concurrencer sérieusement Google. Cependant, il lui manque encore la chose la plus importante : les utilisateurs. Nous ne savons pas encore combien d’utilisateurs vont se servir de You pendant la bêta publique, mais il y en avait quelques milliers pendant la bêta privée.

