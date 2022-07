OnePlus 10T : on sait tout des caméras du smartphone juste avant son lancement

En amont de sa conférence, OnePlus a déjà annoncé à quoi nous pouvons nous attendre pour la partie photo de son prochain OnePlus 10T. Malheureusement, il sera loin d’être aussi intéressant que le OnePlus 10 Pro.

OnePlus 10T – Crédit : OnLeaks

Sur son site officiel, OnePlus a publié un article qui dévoile tout de la partie photo de son OnePlus 10T, dont la sortie officielle est prévue le 3 août prochain. Bien qu’il s’agisse d’un smartphone haut de gamme qui sera propulsé par la nouvelle puce Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, il semble que le fabricant chinois a fait d’importantes concessions sur les caméras.

En effet, OnePlus dévoile que le OnePlus 10T misera sur une configuration photo à trois caméras, comme c’est souvent le cas dans ses smartphones. Cependant, celle-ci sera loin d’être à la hauteur du OnePlus 10 Pro que nous avions pu tester, puisqu’il s’agira de capteurs beaucoup moins performants.

La partie photo du OnePlus 10T sera digne d’un OnePlus Nord

Comme le dévoile OnePlus, le OnePlus 10T sera équipé d’un capteur principal IMX766 de 50 MP, d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. Si cela vous rappelle quelque chose, c’est parce qu’il s’agit de la même configuration photo que le récent OnePlus Nord 2T ou que le OnePlus Nord 2 de l’année précédente. Sur le papier, il est même moins bien que le nouveau Nothing Phone (1).

Néanmoins, les résultats ne devraient pas être identiques aux OnePlus Nord, notamment grâce au meilleur processeur d’image du Snapdragon 8+ Gen 1, mais également aux nouvelles technologies dont profite le smartphone. OnePlus introduira notamment le « Imagine Clarity Engine (ICE) », apportant un algorithme mis à jour qui permet à l’appareil de capturer des photos plus rapidement et avec des niveaux de détail plus élevés. Du côté des selfies, on retrouvera une caméra de 16 MP.

Malheureusement, le OnePlus 10T ne bénéficiera pas du partenariat avec Hasselblad. Quoi qu’il en soit, on devrait bientôt en savoir davantage sur le smartphone à mesure que nous approcherons du lancement. Pour rappel, on s’attend à une recharge rapide encore jamais vue de 150 W, une batterie de 4800 mAh, un écran plat FHD+ AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces et jusqu’à 16 Go de RAM, une première.

Source : OnePlus