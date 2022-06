OnePlus 10T : son design et sa fiche technique se dévoilent avant le lancement officiel

OnePlus s’apprête à dévoiler d’ici quelques semaines de nouveaux smartphones, dont notamment un OnePlus 10T. Avant sa sortie officielle, on en sait déjà plus sur son design ainsi que sur sa fiche technique.

Le leaker @heyitsyogesh a partagé sur les réseaux sociaux de nouveaux rendus qui viennent dévoiler le design d’un futur flagship de OnePlus, le OnePlus 10T. On en sait également plus sur ses caractéristiques techniques.

OnePlus 10T – Crédit : @heyitsyogesh

Le OnePlus 10T ne semble pas êtreune amélioration significative par rapport au OnePlus 10 Pro que nous avons testé dans tous les domaines, et devrait d’ailleurs être proposé à un tarif plus abordable. Le smartphone fait notamment quelques concessions sur la partie photo.

D’après les informations du leaker, le OnePlus 10T ressemblera beaucoup au OnePlus 10 Pro actuel. On retrouvera à l’arrière un module photo abritant un total de trois caméras ainsi qu’un flash LED, disposés en carré. Cependant, le module photo occupe cette fois-ci toute la largeur du smartphone. On sait d’ailleurs que celui-ci serait également conçu en partenariat avec Hasselblad.

Quelles caractéristiques techniques pour le OnePlus 10T ?

@heyitsyogesh dévoile que le OnePlus 10T sera plus rapide que le OnePlus 10 Pro actuel, puisqu’il sera propulsé par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Cependant, le smartphone serait équipé d’un écran de 6,7 pouces 120 Hz avec une définition FHD+, alors qu’il est QHD+ sur le OnePlus 10 Pro.

La partie photo est également moins impressionnante, avec un capteur principal de 50 MP (OIS), un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. La partie selfie est gérée par une caméra de 16 MP.

Enfin, on sait que le smartphone serait alimenté par une batterie de 4800 mAh. C’est moins que les 5000 mAh du modèle Pro, mais OnePlus a revu la puissance de la recharge rapide à la hausse. Comme le OnePlus Ace avant lui, le OnePlus 10T devrait offrir une recharge rapide à 150 W. On peut également noter la présence de haut-parleurs stéréo, d’Android 12 et d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Le smartphone devrait arriver au mois de juillet, mais on ne sait pour l’instant pas si le fabricant chinois va ou non le lancer en France.

Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce que le smartphone soit moins cher que le OnePlus 10 Pro. Le nouveau modèle devrait arriver avec un autre smartphone encore plus haut de gamme, le OnePlus 10 Ultra. Ce dernier devrait notamment être équipé d’un capteur périscope, une première chez OnePlus.

Source : onsitego