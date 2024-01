Le Pixel 8 ridiculise l’iPhone dans une pub, Windows 11 perd des parts de marché : c’est le récap’

Tous les matins on revient sur nos actus les plus consultées de la veille, mais jour de l’an oblige, nous avons sauté ce lundi. Samedi matin, on apprenait qu’Apple avait dévoilé son IA Ferret, que le Tesla Cybertruck avait connu son premier accident, et que les Mac pourrait devenir des appareils adaptés au jeu vidéo. Dimanche, on récapitulait toutes les news les plus importantes de la semaine dernière : les Galaxy S24 dévoilés, le mode Voiture de Google Maps sur le point de disparaitre… et bien plus encore !

Tesla vous offre une Supercharge gratuite mais il faut faire vite

© Envato

Soucieux d’attirer davantage d’usagers dans son écosystème, Tesla propose actuellement une recharge gratuite pour les utilisateurs d’autres marques de voitures électriques. Autrement dit, si vous avez une voiture électrique autre qu’une Tesla, vous avez la possibilité de la recharger sans rien débourser jusqu’au 6 janvier. Ce n’est pas la première fois que l’entreprise propose ce type d’offre. L’été dernier, les Superchargeurs étaient gratuits pendant toute une journée pour les propriétaires de Tesla et les autres. C’est un coup de pouce bienvenu pour bien débuter l’année.

Windows 11 à la peine face à 7, XP et 8.1 en décembre 2023

DR

2023 aura été une année difficile pour Windows 11. Chaque mois, les rapports du site Statcounter ont dressé le même constat : Windows 10 reste roi en parts de marché des systèmes d’exploitation pour PC. Le mois de décembre 2023 n’aura pas été davantage clément pour le dernier-né de Microsoft. Bizarrement, Windows 11 a perdu des parts de marché au profit de Windows 7, XP et 8.1. L’explication la plus probable est la réduction globale du parc de machines équipés de Windows. Parmi ces machines mises hors-service, la part d’ordinateurs Windows 10 et 11 serait plus importante, menant à une augmentation relative du pourcentage de machines équipées de 7, 8.1 et XP.

Le Pixel 8 met en avant ses fonctionnalités face à l’iPhone

© Google

En faisant plier Apple qui va adopter les messages RCS pour l’iPhone, Google a gagné une bataille, mais pas la guerre. La firme de Mountain View ne compte donc pas s’arrêter de taper sur la firme à la pomme. Alors pour bien commencer 2024, quoi de mieux que de dévoiler une nouvelle vidéo de la série #bestphonesforever ? Dans cette publicité pour le Pixel 8, l’iPhone est encore une fois moqué. Une vidéo en stop-motion qui fera sourire, dans laquelle Google fait la promotion de Best Take. Cette fonctionnalité permise par l’intelligence artificielle combine plusieurs clichés pour obtenir le meilleur résultat possible.