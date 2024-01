Windows 11 perd bizarrement des parts de marché au profit de Windows 7, XP et 8.1

DR

2023 aura été une année difficile pour Windows 11. Chaque mois, les rapports du site Statcounter ont dressé le même constat : Windows 10 reste roi en parts de marché des systèmes d’exploitation pour PC. Nous nous sommes même posés la question de savoir si, à la longue, Windows 11 ne connaîtrait pas le sort de Vista ou de 8. Le mois de décembre 2023 n’aura pas été davantage clément pour le dernier-né de Microsoft.

Windows 11 ne parvient pas à conquérir davantage d’utilisateurs en décembre 2023

Malgré la sortie récente de la version 23H2 de Windows 11, les chiffres de Statcounter montre que les parts de marché du système d’exploitation reste relativement inchangées. En décembre 2023, Windows 11 a même perdu des (petites) parts sur le nombre total de PC équipés de Windows : de 26,63 %, sa base d’utilisateurs est passée à 26,54 %.

Pour mesurer cela, le site examine le système d’exploitation des d’ordinateurs Windows qui se connectent à internet. À moins qu’une armée d’utilisateurs de Windows 11 préfèrent restés déconnectés d’internet, la méthode de mesure montre a priori des résultat fidèles à la réalité.

À lire > Windows 11 et l’IA, les moteurs de la croissance du marché des PC en 2024 ?

Ainsi, des centaines de millions d’utilisateurs utilisent encore Windows 10. Le système d’exploitation reste plébiscité avec environ 67,46 % des utilisateurs de Windows, soit une baisse de 0,56 point par rapport à novembre 2023.

Windows 7 et XP gagnent des parts de marché en décembre 2023

La résistance menée par les 3,34 % d’utilisateurs de Windows 7, récemment lâchés par Steam, continue d’étonner. Quant à Windows 8.1 et Windows XP, ils se situent respectivement à 1,66 %, et 0,64 % de parts de marché. Surtout, ces trois systèmes d’exploitation obsolètes gagnent des (petites) parts de marché en décembre ! Comment est-ce possible ?

Difficile d’imaginer qui que ce soit acheter un ordinateur, s’emparer d’une clé USB pour installer consciencieusement Windows XP, sorti en 2001. L’hypothèse la plus probable est la réduction globale du parc de machines équipés de Windows. Parmi ces machines mises hors-service, la part d’ordinateurs Windows 10 et 11 serait plus importante, menant à une augmentation relative du pourcentage de machines équipées de 7, 8.1 et XP.

En octobre, Windows 11 avait pourtant connu une croissance fulgurante, en gagnant 3% et dépassant pour la première fois les 25% de parts de marché. Difficile de ne pas voir un lien de l’annonce à l’époque de la fin du support de Windows 10. Probablement suffisant pour faire sauter le pas à certains, jusqu’à ce que Microsoft rétropédale en annonçant que le support de Windows 10 continuerait après 2025, moyennant finances.