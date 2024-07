Le Pixel 9 aura un capteur d’empreintes ultrasonique, une avancée bienvenue

Concept de Pixel 9 © Technizo Concept

Le Pixel 9 et ses déclinaisons seront présentés le mois prochain. Google organisera un évènement spécial le 13 août pour dévoiler les contours de la gamme ainsi que les nouveautés logicielles. En attendant, les fuites se multiplient, tant sur le design attendu du Pixel 9 que sur sa fiche technique supposée. Citant une source proche du dossier, Android Authority révèle que la nouvelle génération va résoudre un problème récurrent des Pixel.

Le constructeur devrait introduire un capteur d’empreintes digitales ultrasonique, lequel surpasserait largement l’habituel capteur optique. Introduit sur les Pixel 6, ce dernier a régulièrement été pointé du doigt pour ses lenteurs. Si les performances se sont améliorées dans les générations suivantes, la vitesse de déverrouillage n’est pas encore au point. En cause le choix de la technologie, les scanners optiques étant généralement plus lents, moins précis et plus sensibles à l’humidité et à la saleté.

Pixel 9 : vers un déverrouillage plus rapide

Outre les lenteurs, le flash qui apparaît pour capter votre empreinte peut également s’avérer embêtant, notamment dans un contexte de faible luminosité. Tout ceci devrait donc changer avec le Pixel 9. Google passerait au capteur ultrasonique 3D Sonic Gen 2 (QFS4008) de Qualcomm, soit le même que l’on retrouve sur le Samsung Galaxy S24 Ultra. Le constructeur comblerait ainsi son retard sur la concurrence.

Il faudra évidemment vérifier les performances globales de ce nouveau composant qui aura aussi besoin d’un bon support logiciel pour être efficace. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une belle amélioration pour les utilisateurs, un capteur ultrasonique étant toujours plus efficace qu’un capteur optique.

Le nouveau capteur sera disponible sur toutes les variantes du flagship, à savoir le Pixel 9, le Pixel 9 Pro le Pixel 9 Pro.