Les Pixel 9 seront bientôt lancés, voici leur date de présentation

© Onleaks, 91mobiles

L’année dernière, les Pixel 8 et 8 Pro ont été lancés début octobre. Généralement, Google privilégie cette période pour sortir ses nouveaux smartphones haut de gamme, le constructeur dévoilant ensuite la nouvelle itération d’Android. Il a toutefois décidé d’innover pour le lancement des Pixel 9. Le prochain évènement Made by Google se tiendra en effet le 13 août prochain.

Google a d’ailleurs déjà envoyé des invitations à la presse. “Vous êtes invité à un événement Made by Google en personne au cours duquel nous présenterons le meilleur de l’IA de Google, des logiciels Android et de la gamme d’appareils Pixel”, peut-on notamment lire. Dans la foulée, l’entreprise a publié un court teaser indiquant que la nouvelle gamme ferait la part belle à l’intelligence artificielle, nouveau cheval de bataille des géants de la tech.

Les Pixel 9 seront présentés en août

Sans surprise, les fonctions dopées à l’IA seront donc au cœur de la nouvelle série. Et elles auraient la capacité d’opérer en local sur l’appareil. Il y a quelques mois, AssembleDebug avait repéré plusieurs indices dans le code de l’application AI Core et de Google Messages. La mention TEXT_TO_IMAGE laissait par exemple penser que le smartphone pourrait générer des images localement.

Google aurait prévu de dévoiler trois modèles : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL, nouveau venu dans la famille Pixel. Celui-ci sera logiquement plus grand (et plus cher) que ses congénères. Les trois modèles pourraient être équipés de la puce G4 Tensor, le SoC de dernière génération de Google. Son modem devrait corriger les problèmes de connectivité habituels et permettre les communications par satellite.

Pour en savoir plus sur la prochaine génération, n’hésitez pas à parcourir notre dossier sur les Pixel 9 que nous mettons régulièrement à jour.