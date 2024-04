Le Pixel 8a aura droit à 7 ans de mises à jour et à des outils d’IA

Google Pixel 8a (concept)

Après s’être dévoilé dans une fuite vidéo récente, le Pixel 8a continue d’agiter les gazettes. Alors que son lancement ne devrait plus tarder, des documents promotionnels ont été divulgués par nos confrères d’Android Headlines. L’occasion d’apprendre que le téléphone profitera d’un support élargi. Dans le détail, les documents indiquent spécifiquement “7 ans de mises à jour de sécurité” pour le Pixel 8a.

Reste à savoir si les mises à jour Android seront également prises en charge pendant autant de temps comme sur la gamme Pixel 8. Cette fuite d’ampleur nous apprend aussi que des fonctionnalités IA intéressantes seront proposées aux détenteurs du futur smartphone.

A lire > Pixel 8a : une nouvelle fuite montre le design alléchant du prochain smartphone Google

Le Pixel 8a sera propulsé par le Google Tensor G3

On retrouvera notamment la gomme magique audio qui permet de supprimer les sons indésirables de vos vidéos. Ou encore le fameux Entourer pour chercher, qui permet de faire des recherches ciblées dans une image, ainsi qu’un outil pour résumer les emails. Côté photo, la fonction Meilleure Prise et le mode nuit poussé seront également de la partie.

Sous le capot, le Pixel 8a fonctionnera autour du SoC Google Tensor G3. Soit le même processeur qui équipe les Pixel 8 et les Pixel 8 Pro. Le VPN Google One, en voie de disparition, sera bien présent sur le smartphone qui sera certifié IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Côté photo, le Pixel 8a serait agrémenté d’un double module dorsal avec un capteur de 64 MP et un ultra grand-angle de 13 MP, selon les indiscrétions du leaker Yogesh Brar. Lequel précise aussi qu’une batterie de 4500 mAh (charge rapide 27 W) l’aidera à tenir la route.

Selon les documents marketing fraîchement dévoilés, le Pixel 8a serait mis en vente le 16 mai, soit quelques jours seulement après le discours d’ouverture de Google I/0. Son prix devrait osciller autour des 500 dollars.