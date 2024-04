Le Pixel Fold 2 ne verra pas le jour, le pliable de Google va subir un changement radical

Le Pixel Fold premier du nom aura souffert d’un calendrier de sortie décalé par rapport aux flagships Pixel 8. Google veut changer cela pour son successeur, en changeant son nom et surtout en leur sortant en même temps que ses autres téléphones haut de gamme.

Concept de Google Pixel Fold 2 DR

Jusqu’ici, le calendrier sortie des Google Pixel est resté simple : chaque année, deux versions sont présentées à l’automne, l’une standard et l’autre Pro, plus puissante. Quelques mois plus tard, la firme lance une déclinaison abordable à l’occasion du Google I/O, sous-titrée “a”. Le Pixel 8a devrait ainsi être présenté le mois prochain. Mais il semblerait que la firme de Mountain View veuille maintenant chambouler un peu les habitudes.

En effet, le Pixel Fold sorti l’année dernière faisait figure d’outsider. Le pliable ne s’insérait dans aucune génération de smartphones Google et il semblait ouvrir une lignée à lui tout seul, avec seulement une version disponible. Alphabet veut maintenant briser la solitude du pliable en l’insérant dans son calendrier de sortie des fleurons Pixel.

Google insère le Pixel Fold dans ses générations de smartphones

Pour son prochain pliable que nous nommions jusqu’ici Pixel Fold 2, Google aurait choisi de changer de nom, selon les sources internes d’Android Authority. Plutôt que d’opter pour cette dénomination précédente, la firme aurait choisi de rebaptiser son pliable “Pixel 9 Pro Fold“. Logiquement, on peut en déduire que chaque génération de smartphones Google aura droit à son pliable, avec le Pixel 10 Pro Fold, le 11 Pro Fold etc.

Attention, il est encore possible que la dénomination “Pixel 9 Pro Fold” ne soit pas définitive. Jusqu’à sa présentation, le nom du pliable est encore susceptible de changer. Toutefois c’est celui que Google emploie actuellement.

Le premier Pixel Fold (2023) avait eu le triste sort d’être présenté au même moment que le Pixel 7a. Le placer aux côtés du smartphone abordable, moins connus que ses grands frères, n’avait certainement pas eu un bon effet sur les ventes du pliable. Équipé du vieux processeur Tensor G2, il affichait une étiquette exorbitante dépassant les 1 800 dollars. Google dévoilait le Tensor G3 bien supérieur quelques mois plus tard, rendant le Pixel Fold toujours moins séduisant.

À lire > Le Pixel Fold est d’une inquiétante fragilité, la preuve avec ce test de résistance

Google préparerait un Pixel 9 Pro “XL”, nom de code komodo

Outre ces informations sur le Pixel Fold, Android Authority révèle au passage que Google aurait en préparation un quatrième appareil Pixel, sous-titré “XL”. S’agirait-il d’un nouveau nom aussi pour la Pixel Tablet ? Voici tous les appareils prévus d’ici la fin 2024 avec leur nom de code en interne associés :

Pixel 9 : nom de code “tokay”

Pixel 9 Pro : nom de code “caiman”

Pixel 9 Pro XL : nom de code “komodo”

Pixel 9 Pro Fold : nom de code “comet”