Google Pixel 8a : fiche technique, prix, date de sortie, une fuite vend la mèche

Le Pixel 8a est bel et bien dans les cartons de Google. Une nouvelle fuite permet d’en apprendre plus les caractéristiques de futur smartphone abordable du constructeur. Le leaker révèle également son prix et sa fenêtre de sortie qui serait imminente.

Google Pixel 7a – Crédit : Stéphanie Molinier / Tom’s Guide

En marge de ses modèles phares, Google propose désormais des smartphones plus abordables. Un an après la sortie du Pixel 7a, le Pixel 8 va logiquement avoir droit à sa déclinaison moins onéreuse. Sur le réseau social X, le célèbre leaker Yogesh Brar vient de dévoiler plusieurs spécifications du téléphone ainsi qu’un estimation de son prix. Commençons par survoler sa fiche technique pressentie. Le Pixel 8a serait équipé d’un écran OLED FHD+ de 6,1 pouces bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le futur smartphone serait propulsé par la puce maison Tensor G3, la même qui se niche dans les entrailles du Pixel 8 que nous avons testé ici. Google proposerait deux options de stockage, à savoir 128 et 256 Go. Côté photo, le Pixel 8a serait équipé d’un double module dorsal composé d’un capteur principal de 64 MP et d’un capteur ultra grand-angle de 13 MP. A l’avant, un capteur de 13MP se chargera des selfies et d’exploiter certaines fonctionnalités d’Android 15.

Google Pixel 8a



– 6.1" FHD+ OLED, 120Hz

– Tensor G3

– 128/256GB storage

– 64MP (OIS) + 13MP (UW)

– 13MP selfie

– Android 14

– 4,500mAh (~)

– 27W charging



Launch: May ($500-550)



What are your price expectations? — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 5, 2024

Google Pixel 8a : quelles caractéristiques techniques ?

Le leaker assure en outre que le téléphone abritera une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 27 W. Il ajoute enfin qu’il devrait être présenté en mai à un prix oscillant entre 500 et 550 dollars. De quoi corroborer une information sortie il y a quelques jours. Pour rappel, des listings sur la FCC semblaient annoncer un lancement imminent pour le Pixel 8a, potentiellement lors de la conférence Google I/O 2024 qui se tient en mai.

Après avoir confirmé l’existence du Pixel 8a à demi-mot, Google continue de faire sa promotion discrètement. Dans une nouvelle publicité Google Fi Wireless, on peut admirer un téléphone qui ne correspond pas exactement au design du Pixel 8. D’aucuns ont alors estimé qu’il s’agissait du Pixel 8a dévoilé en avant-première. Evidemment, il pourrait aussi s’agir simplement d’une maquette d’un téléphone Pixel générique.