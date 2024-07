Pixel 9 Pro Fold : cette décision de Google va décevoir les utilisateurs du smartphone pliable

Selon une information, le Pixel 9 Pro Fold serait plus allongé que l’actuelle génération. Ce choix de Google en termes de design pourrait compromettre l’expérience multitâche très appréciée par les utilisateurs du Pixel Fold.

Concept de Google Pixel Fold 2 DR

Le Pixel 9 Pro Fold adopterait un format plus allongé avec des écrans plus grands

Ce changement de design pourrait compromettre l’expérience multitâche appréciée du modèle original

Le nouveau format risque de perdre l’avantage de la largeur pour l’utilisation côte à côte des applications

La gamme Pixel 9 arrive, Google présentera tous les smartphones lors d’une conférence où sont attendues d’autres produits. Et de nouvelles rumeurs arrivent pour la version pliable, le Pixel 9 Pro Fold dont de nombreuses images ont été partagées. Selon Android Authority, ce modèle pourrait être décevant en termes de format en abandonnant le principal atout de l’actuelle génération.

À lire > On vous propose un condensé des infos à retenir sur le Pixel 9

Le Pixel 9 Pro Fold pourrait compromettre l’expérience multitâche

Comme le rapporte nos confrères, le Pixel 9 Pro Fold pourrait abandonner sa forme trapue actuelle pour un format plus allongé. L’écran de couverture passerait de 5,8 à 6,2 pouces avec une résolution passant de 1080 x 2092 à 1080 x 2424 pixels. La luminosité maximale pourrait atteindre 1800 nits, contre 1200 nits pour la génération actuelle.

L’écran interne adopterait quant à lui une forme plus carrée avec une diagonale de 8 pouces. Sa résolution serait de 2152 x 2076 pixels avec une luminosité de pointe de 1600 nits. Ces spécifications dépasseraient celles du Galaxy Z Fold 6 de Samsung, principal concurrent de Google sur ce marché.

La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz serait conservé pour les deux écrans.

Une expérience utilisateur décevante ?

Ces changements de format soulèvent des questions quant à l’expérience utilisateur. Le Pixel Fold est apprécié pour sa largeur qui permet une utilisation confortable des applications côte à côte. Un écran interne plus carré pourrait modifier cette dynamique. Certains utilisateurs seraient donc être déçus face à ce choix de Google en termes de conception.

De précédentes informations parlaient du développement par Google d’une fonctionnalité de division gauche-droite des applications pour le multitâche sur les smartphones pliables. Le divulgâcheur Mishaal Rahman avait d’ailleurs repéré une résolution correspondante (2076 x 2152) pour un “pixel_fold2”.

Reste à attendre la présentation officielle du Pixel 9 Pro Fold pour confirmer (ou non) ces changements. Pour rappel, le smartphone pliable et tous les autres versions de la gamme seront présents lors de la conférence Made in Google du 13 août prochain.

Une question se pose : comment Google abordera les points faibles du premier Pixel Fold, notamment son autonomie limitée, la surchauffe du processeur Tensor et les bugs récurrents des gammes Pixel ?