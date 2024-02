Le prix du Xiaomi 13 baisse de 40 % grâce à la sortie du dernier né de la marque

Darty propose une remise sur le smartphone Xiaomi 13 et ce grâce à la sortie du Xiaomi 14. Le Xiaomi 13 passe ainsi à 599 € au lieu de 1000 €.

Alors que nous en savons plus sur les caractéristiques du nouveau Xiaomi 14, Darty en profite pour faire une belle offre sur le Xiaomi 13. Toujours aussi performant, ce dernier suffira certainement à vos besoins quotidien. Si vous pensez que c’est le cas, le Xiaomi 13 est actuellement à 599 € au lieu de presque 1000 € lors de sa sortie.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Le Xiaomi 13 est à bas prix grâce à la sortie du Xiaomi 14

Si votre budget est limité pour changer votre smartphone, voici une excellente offre à saisir chez Darty. En effet, la boutique fait chuter considérablement le tarif du Xiaomi 13 et le propose ainsi à 599 €. A ce tarif, ce smartphone haut de gamme devient une excellent affaire. Toutefois, avant de vous lancer, voici plus de renseignements sur les fonctionnalités du produit, ainsi vous pourrez sereinement passer à l’étape du paiement.

Le Xiaomi 13 est un smartphone Android équipé d’un écran AMOLED de 6,36 pouces avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, c’est le processeur Snapdragon 8 Gen 2, accompagnée de 8 Go de RAM qui va faire tourner l’ensemble du smartphone avec en supplément de très belles capacités de stockage. Sa batterie de 4500 mAh vous offrira une belle tenue pour votre journée complète et les plus gourmands pourront utiliser la recharge rapide 67 W, en 40 minutes votre smartphone aura de nouveau sa batterie rechargée complètement.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Certifié IP68, ce smartphone est conçu pour résister à la poussière et à l’eau, un atout supplémentaire même s’il est toujours conseillé de ne pas en abuser.

Toutefois, si vous avez des doutes, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleures smartphones, ainsi vous serez certain de faire le bon choix avant de passer à l’étape du paiement.