Xiaomi 14 : date de sortie, prix, design, caractéristiques, tout ce qu’il faut savoir

Les nouveaux smartphones Xiaomi 14 sont annoncés. Pour rivaliser avec une concurrence toujours plus féroce, ils misent sur un design d’exception et un équipement haut de gamme dernier cri. Voici tout ce qu’on sait sur ces flagships attendus de pied ferme en France.

Xiaomi 14 – Crédit Xiaomi

L’attente a pris fin le 26 octobre dernier à l’occasion d’une conférence de presse qu’a tenu le constructeur Xiaomi en Chine. La nouvelle gamme du constructeur est désormais officiellement lancée, même si dans un premier temps sa commercialisation est limitée à la Chine.

Succédant aux Xiaomi 13 et 13 Pro, les Xiaomi 14 et 14 Pro, en tant que nouveaux fers de lance de la marque sont censés concurrencer des ténors de la mobilité comme le récent iPhone 15 d’Apple ou les futurs Galaxy S24 de Samsung.

Ces smartphones ont bénéficié pour cela de toute l’attention de Xiaomi en matière de design et de nouvelles technologies dont ils sont bardés. D’ailleurs, le Xiaomi 14 s’est invité quelques heures avant son officialisation à l’événement Qualcomm de présentation du processeur Snapdragon 8 Gen 3. Ce monstre de puissance équipera la grande majorité des smartphones haut de gamme de 2024 et fait d’ailleurs ses premiers pas sur les nouveaux fleurons de Xiaomi.

Xiaomi 14 – Crédit : Xiaomi

Alors que les Xiaomi 14 et 14 Pro devraient être disponibles dans quelques semaines en France, voici tout ce que l’on sait déjà à leur propos et ce qu’il faut attendre de leur part en termes de performances.

Quels sont les différents modèles de Xiaomi 14 ?

Pour l’instant, seuls le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro composent la nouvelle série phare du constructeur. A ce cœur de gamme s’ajoutera très probablement au moment de la sortie en France un Xiaomi 14 Lite (la version allégée destinée au budgets plus restreints).

On espère également assister quelques mois plus tard au lancement de la pépite ultime, le Xiaomi 14 Ultra. Cette année le Xiaomi 13 était sorti fin février dans l’hexagone et le Xiaomi 13 Ultra, bien plus tard, en juin 2023. Le même type de scénario risque donc de se reproduire en 2024.

Les deux modèles officiels pour l’instant sont donc :

Xiaomi 14 : c’est le modèle le plus compact, avec son écran Oled de 6,36 pouces , mais tout aussi puissant puisqu’il embarque le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm . La photo n’a pas non plus été laissée pour compte avec un triple module ambitieux.

: c’est le modèle le plus compact, avec son , mais tout aussi puissant puisqu’il embarque le . La photo n’a pas non plus été laissée pour compte avec un triple module ambitieux. Xiaomi 14 Pro : le navire amiral du constructeur est doté d’un grand écran Oled Quad HD de 6,73 pouces. Lui aussi propulsé par le Snapdragon 8 Gen 3, ce smartphone hérite de caractéristiques supplémentaires en photo comme l’ouverture variable de l’objectif principal.

Xiaomi 14 Pro en noir – Crédit : Xiaomi

Les deux Xiaomi 14 sont sortis en Chine le 26 octobre 2024, avec une commercialisation dans la foulée. Mais uniquement dans l’Empire du Milieu. Mais ce n’est que partie remise pour la France puisqu’on sait désormais que la conférence de lancement des Xiaomi 14 aura lieu le 25 février 2024, à la veille du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, le plus grand salon dédié au secteur mobile.

Xiaomi a annoncé l’événement sur son compte X, en affichant le slogan « Lens to legend » (De la lentille à la légende), laissant présager une qualité photo exceptionnelle. Les smartphones devraient sortir dans les semaines suivantes, probablement en mars.

Something grand is coming on February 25th, 2024!



Join our #LensToLegend journey with the #Xiaomi14Series. 🟠📷🔴 pic.twitter.com/18FhTUA8jQ — Xiaomi (@Xiaomi) February 6, 2024

Quels sont les prix des smartphones Xiaomi 14 ?

A plusieurs semaines de la vente en France des Xiaomi 14, difficile d’avoir une idée précise de leur prix. Ce dont on est sûr, c’est que l’année dernière, le Xiaomi 13 était lancé à 999,99 € en 8/256 Go et le Xiaomi 13 Pro à 1299,99 € en 12/256 Go. Il y a donc fort à parier qu’au mieux les Xiaomi seront d’un tarif proche ou – et c’est le plus probable – seront plus chers.

En Chine, la version premier prix du Xiaomi 14 (8/256 Go) coûte 3999 yuans, soit 520 euros sans les taxes, élevées en France. Il existe aussi une version 12/256 Go à 4299 yuans (560 € HT) et deux autres versions 16/512 Go et 16 Go/ 1To, inévitablement plus coûteuses et qu’on a peu de chance de voir débarquer en France.

Xiaomi 14 – Crédit : Xiaomi

Le Xiaomi 14 Pro en version de démarrage 12/256 Go est, de son côté, facture 4999 Yuans, soit 647 euros hors taxes. Il existe aussi deux autres modèles en 16/512 Go et 16 Go/1 To. Une version en Titane a aussi été présentée.

Xiaomi 14 : Quelles sont les caractéristiques générales ?

Les deux nouveaux flagships de Xiaomi partagent le même ADN, mais choisir l’un ou l’autre ne se résume pas seulement à une affaire de format et de goût. Le modèle Pro est plus “trapu” sur certains aspects comme la photo ou la charge (plus cher aussi)

Xiaomi 14

Ecran : 6,36 pouces Oled LTPO 1200 x 2670 points

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Mémoire : à partir de 8 Go/256 Go

Photo : 50 + 50 + 50 Mpix (Objectif principal à ouverture f/1.6)

Batterie : 4610 mAh

Charge rapide filaire : 90 W

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

Dimensions : 71,5 x 152,8 x 8,3 mm

Poids : 193 grammes

Xiaomi 14 Pro

Ecran : 6,73 pouces Oled LTPO 1440 x 3220 points

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Mémoire : à partir de 8 Go/256 Go

Photo : 50 + 50 + 50 Mpix (objectif principal à ouverture variable f/1.42-4.0)

Batterie : 4880 mAh

Charge rapide filaire : 120 W

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

Dimensions : 75.3 x 161.4 x8.5 mm

Poids : 223 grammes

Quels écrans sont intégrés aux smartphones Xiaomi 14

Comme en 2022, Xiaomi propose deux écrans de tailles différentes pour ses nouveaux fleurons, ce qui constitue leur principal caractère distinctif. Le modèle le plus compact est le Xiaomi 14 qui cible les amateurs de smartphones aisément utilisables d’une seule main. Le modèle le plus grand, baptisé Xiaomi 14 Pro, devrait séduire les gros consommateurs de contenus photo et surtout vidéo.

Voici dans le détail les caractéristiques de chaque écran :

Xiaomi 14 : le mobile est équipé d’un écran de 6,36 pouces, comme sur le Xiaomi 13. La définition de cette dalle Oled est de 1200 x 2670 points pour une très haute résolution de 460 pp. Compatible LTPO, cet écran assure un rafraîchissement de 1 à 20 Hz, pour une image d’une fluidité optimale tout en ménageant la batterie. Xiaomi annonce enfin une luminosité jamais atteinte sur un mobile, de 3000 nits.

Xiaomi 14 Pro – Crédit : Xiaomi

Xiaomi 14 Pro : concernant la taille, rien ne bouge là aussi, avec une diagonale de 6,73 pouces. La définition est bien sûr plus importante, de 3200 X1440 points pour dépasser la haute résolution du petit frère, soit 524 ppp sur la Pro. Presque trop, on défie qui que ce soit de voir une quelconque différence entre les deux dalles. Ultra lumineux, avec 3000 nits annoncés lui aussi, l’écran Quad HD du Xiaomi 14 Pro est rafraîchi de 1 à 120 Hz (LTPO).

Les deux écrans bénéficient d’une certification TÜV Rheinland garantissant le confort des yeux et sont compatibles Dolby Vision et HDR 10+

Quel design pour les Xiaomi 14 et 14 Pro ?

Assez lourds, mais relativement fins au regard de leur équipement, les Xiaomi 14 ressemblent à leurs prédécesseurs les Xiaomi 13. Ils revêtent un design moderne avec des tranches plates et des bordures d’écrans parmi les plus fines du marché, pour une parfaite immersion dans l’affichage.

Xiaomi 14 – Crédit : Xiaomi

Entièrement plat, l’écran du Xiaomi 14 est protégé des rayures grâce au Corning Gorilla Glass Victus tandis que celui du Xiaomi 14 Pro est, lui, légèrement incurvé sur les quatre côtés et profite d’une protection maison Longjing Glass. Certifiés IP 68, les deux smartphones sont résistants à l’eau et à la poussière. On en n’attendait pas moins à ce niveau de prix !

Xiaomi 14 : le premier smartphone avec Snapdragon 8 Gen 3

Les Xiaomi 14, dont la commercialisation n’est prévue chez nous que début 2024, ne seront peut-être pas les premiers à embarquer le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm en France, mais c’est bien le cas en Chine où ils sont déjà disponibles. Pressenti comme le processeur le plus rapide et puissant du monde Android, le nouveau Snapdragon 8 Gen 3 a été officiellement présenté par Qualcomm à Hawaï le 25 octobre dernier, lors de son congrès annuel.

William Lu avec Xiaomi 14 au Congrés Qualcomm – Crédit Xiaomi

Gravée en 4 nm, la puce de Qualcomm promet des performances brutes en hausse par rapport au 8 Gen 2 ainsi qu’une meilleure efficacité énergétique pour des smartphones plus endurants. Composé de 6 coeurs (1×3,3 GHz, 2×2,96 GHz et 2×2,27 GHz), ce Snapdragon affiche déjà des scores affolants dans les benchmarks publiés sur la toile.

Il reste à savoir comment se comporteront les smartphones qui en sont/seront équipés, à commencer par les Xiaomi 14. Avec ce processeur, la connectivité est dernier cri (Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4). La puce Adreno 750 du Snapdragon 8 Gen 3 est assistée d’une mémoire vive LPDDR5X à partir de 8 Go sur le Xiaomi 14 et à partir de 12 Go sur le Xiaomi 14 Pro. Le Stockage UFS 4.0 varie selon les versions (de 256 Go à 1 To).

Quelles sont les caractéristiques photo des Xiaomi 14 ?

En photo, les deux Xiaomi affichent un imposant triple module toujours estampillé de Leica, composé d’un grand-angle, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif. Dans les deux cas, ils sont respectivement associés à des capteurs de 50 Mpix / 50 Mpix / 50 Mpix. De quoi assurer de belles images ou captures vidéos et une haute polyvalence dans les prises de vue.

Cette année, le capteur de l’objectif principal adopte un plus grand format de 1/1.31 et il est accompagné de nouvelles lentilles plus performantes. Avec une ouverture à f/1.6, le Xiaomi devrait se distinguer en basses lumières, mais le Xiaomi 14 Pro fait encore mieux avec une ouverture variable de 1/1.42 à f/4.0.

La caméra selfies est sur les deux mobiles de 32 Mpx et peut filmer en 4K alors que l’appareil dorsal capture jusqu’en 8K.

Quelle autonomie pour les Xiaomi 14 et 14 Pro ?

Le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro embarque une batterie de 4610 mAh et 4880 mAh, en progression légère par rapport aux Xiaomi 13 de 2022. C’est surtout au niveau de la charge rapide que le Xiaomi 14 progresse, passant de 67 W à 90 W (le 14 Pro restant comme le 13 Pro à 120 W). Les deux appareils sont compatibles avec la charge sans-fil 50 W et avec la charge inversée.

Xiaomi 14 : une nouvelle interface HyperOS sur Android 14

Bye Bye MiUI, l’interface maison de Xiaomi en surcouche de l’OS mobile de Google ! Les smartphones Xiaomi tourneront dès leur sortie de boîte avec Android 14 et HyperOS, la nouvelle surcouche de Xiaomi… qui ne fera donc ses premiers pas en France qu’en 2024.

Xiaomi HyperOS – Crédit Xiaomi

Nourri à l’IA et plus léger, HyperOS promet une expérience unifiée sur tout l’écosystème de la marque. la surcouche ne se limitera pas aux smartphones mais règnera sur de nombreux objets connectés. Les derniers smartphones de Xiaomi bénéficieront d’une mise à jour en 2024, mais la primeur sera laissée aux Xiaomi 14.

Quels sont les nouveaux coloris des Xiaomi 14 et 14 Pro

Xiaomi a dévoilé une flopée de coloris pour ses deux fleurons : du blanc, du noir, du rose et du vert pour le Xiaomi 14 et du blanc, du noir, du vert et du gris cerclé d’orange pour le Xiaomi 14 Pro. Toutes ces couleurs ne seront peut-être pas disponibles dans l’Hexagone. L’année dernière, le Xiaomi 13 était proposé en blanc noir et vert et le 13 Pro en blanc et noir seulement.