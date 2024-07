Le « re-scam » : attention, cette arnaque impitoyable peut vous ruiner

© Envato

Les malfaiteurs font preuve de toujours plus de créativité pour piéger leurs cibles. Certaines arnaques, comme celle usurpant l’identité de grands groupes tels que l’Assurance Maladie, peuvent être particulièrement difficiles à détecter, même pour un particulier averti, et donc vous coûter beaucoup d’argent.

Malheureusement, récupérer ses sous après avoir subi une escroquerie relève presque du miracle. Voilà pourquoi vous devez vraiment vous méfier du « re-scam ». Des escrocs vous font croire qu’ils peuvent vous aider à recouvrer votre argent pour vous arnaquer une nouvelle fois.

Le re-scam, l’arnaque qui peut vous faire perdre beaucoup d’argent

Perdre beaucoup d’argent à cause d’une arnaque peut mettre la victime dans une grande situation de détresse. Les escrocs exploitent ce moment de faiblesse pour piéger une nouvelle fois la cible : on parle alors de « re-scam ».

L’interlocuteur se présente comme une personne capable de vous aider à récupérer la somme perdue, moyennement tout de même un petit paiement, afin de crédibiliser la démarche. Il n’hésite pas non plus à se présenter comme un avocat ou un membre d’un service spécialisé dans ce type d’affaires dans le but de susciter davantage la confiance.

Lorsque la cible paye, celui-ci disparaît alors avec l’argent et l’espoir du particulier d’être remboursé. Il s’agit d’une variante de la technique du spoofing, jouant également sur le ressort de la peur des victimes et l’urgence de la situation pour les escroquer. Notez que l’utilisation du re-scam se démocratise aussi en Australie.

Si vous subissez une arnaque et que vous ne souhaitez pas en rester là, contactez vous-même un professionnel. N’oubliez pas non plus de signaler l’escroquerie subie sur les services du gouvernement comme THESEE. Une étude de Ponemon Institute menée aux États-Unis en 2021 révélait que la moitié des entreprises victimes d’une arnaque se faisaient piéger une deuxième fois.