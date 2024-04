Le Samsung Galaxy S24 FE arrive bel et bien, mais il y a une mauvaise nouvelle

Avis aux fans de Samsung : le Galaxy S24 FE se concrétise. Un smartphone qui promet des performances de pointe à un prix plus accessible. En revanche, le successeur du S23 FE devrait arriver sur le marché d’ici fin 2024, et pas cet été.

Galaxy S24 FE (concept) © DR

Les amateurs de smartphones Samsung ont de quoi se réjouir : le Galaxy S24 FE se concrétise. C’est une source néerlandaise réputée, GalaxyClub NL, qui vient de lever le voile sur cette information. Toutefois, il faudra patienter un peu plus que prévu, le lancement étant désormais programmé pour la fin 2024 et non pas l’été comme certains pouvaient l’espérer.

Samsung Galaxy S24 FE : un smartphone performant et abordable attendu pour fin 2024

Si la source ne mentionne explicitement qu’un projet Samsung portant le nom de code R12, il est fort probable qu’il s’agisse bien du S24 FE. En effet, Samsung suit une logique de nomenclature interne précise : R11 correspondait au Galaxy S23 FE, R10 à un hypothétique S22 FE jamais commercialisé et R9 au Galaxy S21 FE.

En s’appuyant sur la stratégie de l’année précédente, on peut donc s’attendre à un lancement échelonné du Galaxy S24 FE. Il pourrait d’abord être proposé sur certains marchés à la fin 2024, avant une distribution plus large début 2025.

À lire : Samsung Galaxy S24 vs S24+ vs Galaxy S24 Ultra : quel modèle choisir ?

À quoi peut-on s’attendre du Galaxy S24 FE ?

Ce décalage de lancement par rapport à l’été 2024 pourrait s’expliquer par une stratégie marketing bien pensée de Samsung. Les Galaxy S24 et S24+ ont été dévoilés en début d’année, occupant ainsi le devant de la scène. Sortir le S24 FE trop tôt risquerait de cannibaliser les ventes de ces modèles haut de gamme. En le lançant fin 2024, Samsung laisse le temps aux indécis de se tourner vers le S24 ou le S24+ avant de proposer une alternative plus abordable.

À quoi peut-on s’attendre du Galaxy S24 FE ?

Pour l’heure, aucune information officielle n’a été communiquée sur la fiche technique du Galaxy S24 FE. Néanmoins, en se basant sur son prédécesseur, le S23 FE, et la logique de la gamme FE (Fan Edition), on peut s’attendre à un smartphone reprenant les caractéristiques principales du S24 à un prix plus accessible.

On peut donc espérer un processeur performant, vraisemblablement le dernier Snapdragon haut de gamme ou son équivalent Exynos de Samsung. L’appareil photo devrait proposer une qualité respectable, sans toutefois égaler celle du S24. L’écran AMOLED devrait offrir une définition et une luminosité élevées, garantissant une expérience visuelle agréable.