Le Tesla Cybertruck inaugure son premier accident de la route

© Tesla

Depuis la sortie décevante du Tesla Cybertruck le 30 novembre, il fallait bien qu’un accident arrive un jour. C’est désormais acté : le pick-up électrique a inauguré son premier accident de la route hier jeudi 28 décembre. C’est d’abord un utilisateur Reddit qui a signalé l’évènement par deux photos d’un accident de Cybertruck.

La California Highway Patrol (CHP) a confirmé auprès de nos confrères de The Verge que ses services étaient intervenus vers 14h05, en réponse à un accident survenus entre deux véhicules non loin de Palo Alto : un Tesla Cybertruck 2023 transportant trois personnes, percuté par une Toyota Corolla de 2009 conduite par un jeune homme de 17 ans.

Le premier accident du Cybertruck ne fait qu’un blessé léger

En octobre, une vidéo du crash test du Cybertruck avait circulé. Les conséquences du choc simulé n’était rassurantes. Nous en avons maintenant le cœur net avec ce test en conditions réelles. Heureusement pour les personnes impliquées dans cet accident, aucun mort ou blessé grave n’est à déplorer et il semblerait que la collision entre les deux véhicules n’était pas trop violente.

Le seul blessé mentionné par la CHP est le conducteur du Cybertruck. Ce dernier était suffisamment en état pour refuser de lui-même les services d’une ambulance. La police mentionne également que la Tesla ne fonctionnait pas en Autopilot, le mode autonome qui vaut actuellement au constructeur d’être traîné devant les tribunaux.

L’accident est un témoignage de la solidité du véhicule électrique de Tesla. Les photos postées sur Reddit montre la Toyota Corolla dans un état déplorable, avec le capot ouvert et un phare manquant. Le pick-up électrique semble quasiment indemne, avec seulement une légère marque marque du choc sur la portière et les airbags déployés. Pas étonnant, quand on sait que le Cybertruck pèse un peu plus de 3 tonnes, quand la Toyota Corolla n’en pèse que 1,2.

Heureusement pour Elon Musk, qui a fait de la solidité du Cybertruck l’un de ses arguments de vente. Malgré une première démonstration catastrophique en 2019, l’énorme pick-up peut se targuer d’une carosserie en acier inoxydable, résistante à l’épreuve des balles en calibre 45 ACP.