Le Top 5 des logiciels de retouche photo

Adobe Photoshop Lightroom est évidemment la référence des logiciels de retouche d’image. Il intègre un gestionnaire intelligent qui facilite l’organisation et le classement de vos images afin de les retrouver rapidement. Il prend en charge un grand nombre de formats de fichiers et notamment le format de fichiers bruts RAW. Au niveau des fonctionnalités d’édition, les utilisateurs pourront profiter de filtres automatiques de l’IA et des effets prédéfinis pour gagner du temps, ou ajuster manuellement la balance des blancs, la saturation, le contraste, etc.

Si vous n’avez que quelques retouches classiques à faire, il n’est pas nécessaire de souscrire un abonnement, mais si vous utilisez régulièrement ou professionnellement ce type de logiciel, il peut être utile d’investir dans un logiciel performant. De plus, il est possible de sauvegarder et d’exporter vos réglages pour en faire profiter les autres membres de la communauté et donc profiter, vous aussi, des presets d’autres photographes. Disponible en version payante desktop Classic pour Windows et MacOS, et en version Creative Cloud payante pour Windows, MacOS, smartphones et tablettes Android, iPhone et iPad.

Luminar est aussi un logiciel de retouche photo payant, qui mise tout sur l’Intelligence Artificielle et l’automatisation des modifications. Le photographe a moins de manipulations à effectuer, rendant peut-être le processus de création artistique moins présent, mais permettant de gagner un temps considérable. Grâce à sa technologie Accent AI 2.0, Luminar identifie les différents éléments d’une image (portrait, paysage) afin de proposer des outils de retouche adaptés. Pour un portrait, le photographe disposera de fonctionnalités pour corriger les yeux rouges, blanchir les dents, lisser la peau, etc. Pour les paysages, l’outil “Ciel Augmenté” apportera de la profondeur et du contraste à votre ciel terne. Les ombres et les couleurs du reste de la photo seront automatiquement ajustées selon les modifications apportées. Disponible en version de démonstration pour Windows et MacOS.

ON1 Photo RAW est le logiciel de traitement d’images le plus avancé de la gamme ON1. Il offre non seulement des fonctionnalités de catalogage avancées, mais aussi une IA performante et flexible pour automatiser les réglages de base sur vos clichés. Bien entendu, chaque photo pourra bénéficier des réglages manuels. L’outil le plus intéressant des logiciels ON1, c’est l’outil pinceau, qui ne permet pas ici de dessiner sur votre photo, mais bien d’appliquer partiellement un effet ou un réglage sur une zone définie à main levée. De même, il est possible de changer uniquement la couleur du ciel d’un coup de curseur, et l’intensité de tous les outils peut être ajustée avec précision.

Vous pourrez également profiter d’un outil spécifique pour les portraits, qui identifie individuellement les visages sur votre photo et vous permet de leur appliquer des traitements séparément : blanchir les dents, lisser la peau, accentuer le regard, intensifier le blanc des yeux, améliorer la courbe des sourcils, etc. ON1 Photo RAW est disponible en version de démonstration autonome pour Windows et Mac, en version mobile gratuite pour Android et iOS, et en plugin pour les logiciels de traitement d’images Adobe Photoshop Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Corel PaintShop Pro, Affinity Photo et Apple Photos.

Sous licence open source, darktable est un logiciel gratuit pour Windows, Mac et Linux qui, comme les autres logiciels de cette sélection, traite le développement d’images au format brut RAW. Mais il a l’avantage de prendre en charge les données spécifiques de plus de 500 modèles d’appareils photos numériques, objectifs et capteurs de toutes marques. L’interface et l’accès aux outils sont certes moins ergonomiques que les autres, et l’IA est moins présente, mais darktable a trouvé son public de photographes passionnés pour qui le développement de photos fait partie d’un processus créatif à part entière. Ce n’est pas pour rien que le gestionnaire de photos se nomme la table lumineuse et que les outils d’édition sont rassemblés dans la Chambre Noire. Cette dernière comporte tout de même des réglages automatisés pour ajuster le niveau de noir, l’exposition, le contraste, la saturation et la luminosité. On apprécie aussi de pouvoir ajouter des modules utiles, au lieu de disposer d’une liste interminable d’outils.

Comme son nom l’indique, RawTherapee est spécialisé dans le développement de photos au format brut RAW, mais il ne s’arrête pas là et vous propose une large gamme de fonctionnalités pour transformer, améliorer, embellir, redimensionner, améliorer et corriger vos clichés. Le logiciel prend en charge le traitement par lots et propose une interface relativement simple à prendre en main.

Ce logiciel non-destructif permet d’appliquer des effets et des traitements sans altérer la photo originale. Les différentes fonctions et filtres sont accessibles dans des onglets individuels, et l’utilisation de nombreux presets permettent d’automatiser certains réglages. On notera aussi la présence d’une file d’attente permettant d’éditer des photos et de procéder ensuite à l’exportation de toutes les images traitées et placées dans la file d’attente. RawTherapee est un logiciel libre et gratuit pour Windows, Mac et Linux.