Les meilleurs logiciels gratuits pour classer et trier ses photos

Votre disque dur commence à saturer avec toutes les photos que vous entassez depuis des mois, voir des années ? Avec les smartphones qu’on dégaine à chaque coucher de soleil, votre dossier Images commence à faire grise mine et vous aussi, lorsque vous avez envie de retrouver les clichés que vous préférez.

Pour vous aider à vous y retrouver dans la montagne de photos que vous avez importées, nous vous avons préparé une petite sélection de logiciels gratuits pour vous aider à trier et classer vos photos. Généralement très simples à prendre en main, ces gestionnaires d’images vous permettront de mieux vous organiser pour retrouver toutes vos photos rapidement.

Google Photos

Disponible en application mobile et en service en ligne, Google Photos est le service de gestion et de sauvegarde de vos photos développé par Google. L’intérêt premier de Google Photos est de vous permettre d’accéder à tous vos clichés depuis n’importe quel appareil et de les sauvegarder sur votre compte en ligne pour empêcher leur perte définitive en cas de problème matériel. Mais Google Photos intègre aussi un outil d’organisation de vos photos efficace et pertinent. En effet, non seulement, il classe et trie les photos par date, mais il permet aussi de les trier selon les personnes ou les animaux qui y figurent.

Avec son système de reconnaissance visuelle, il détecte les traits principaux d’un portrait ou d’un animal ou les regroupe s’ils sont similaires. Il en va de même pour les thématiques de paysages, les anniversaires, les pique-niques, les parcs et de nombreux événements. Bien entendu, avec Google Photos, il est aussi possible de créer des albums selon vos propres critères et de les partager avec vos amis. Et pour couronner le tout, le service intègre aussi des fonctionnalités de retouche photo.

XnView MP

Bien qu’il propose une interface un peu plus austère que celle de ses concurrents, XnView MP est une déclinaison plus complète et plus compatible du XnView sorti il y a 20 ans, et reste un programme très intéressant. Il a l’avantage de gérer un très grand nombre de formats de fichiers (plus de 500), et propose plusieurs fonctions permettant de retoucher ses photos avant de les partager. Il a notamment l’avantage de proposer des conversions par lots efficaces.

FastStone Image Viewer

Bien que FastStone Image Viewer ne soit pas aussi complet que d’autres logiciels de ce dossier, il propose toutefois quelques options qui méritent que l’on s’y intéresse. Il est en effet capable d’effectuer des modifications, conversions et renommages de photos par lot, ce qui évite une corvée supplémentaire lors du tri. Notons également qu’il s’avère léger et réactif, et qu’il propose un affichage en plein écran assez pratique.

digiKam

digiKam est un gestionnaire d’image open source vraiment complet et poussé. Il est sobre et agréable à utiliser et est l’un des seuls à proposer la fonctionnalité de reconnaissance de visage. Il intègre également des fonctionnalités pour partager directement sur plusieurs réseaux sociaux, mais aussi de créer une galerie d’image en HTML. Il permet aussi de géolocaliser les photos et de les retoucher. Seule ombre au tableau (parce qu’il en faut bien une), ses fonctionnalités poussées ont pour conséquence de nombreux menus assez lourds qui demandent un certain temps d’adaptation pour être utilisés au mieux.

PhotoDirector

PhotoDirector est un logiciel gratuit pour Windows, Mac, Android et iOS, plutôt réputé pour les fonctionnalités de retouche photo dont il dispose, mais qui intègre toutefois, un gestionnaire de collection de photos agréable à utiliser et fluide.

À partir du menu Bibliothèque, l’utilisateur est en mesure d’importer toutes les photos de son disque dur ou d’un périphérique externe en 2 clics. Il est possible d’ajouter des balises de mots-clés mais aussi des balises de visage, grâce au système de reconnaissance faciale. Il est bien entendu, possible de créer des albums, d’ajouter des marqueurs pour vos photos préférées et d’afficher vos images selon différents modes d’affichage (vignette, liste, mosaïque, etc.).

Irfanview

L’interface d’Irfanview est moins moderne que ses concurrents mais elle a l’avantage d’être simple et surtout, de lancer et de générer un diaporama en 2 clics. Au niveau de l’organisation des photos, Irfanview assure l’essentiel avec un système de tri par date, par dossier, par album, etc.

Plusieurs modes d’affichage sont disponibles et un moteur de recherche interne vous permet de retrouver facilement vos photos. Pas d’identification des portraits par reconnaissance visuelle mais un système de conversion par lot des formats de fichiers, des outils d’édition et de retouche, un module d’ajout de filigrane et quelques options complémentaires rendent Irfanview intéressant pour la gestion de vos photos.