Meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits pour Windows et MacOS en 2024

Beaucoup de logiciels de montage vidéo sont utilisables gratuitement et disponibles sur PC et Mac. Si vous ne souhaitez pas payer pour créer un résultat convaincant, cela peut être une bonne alternative aux logiciels historiques payants. Voici les meilleures applications.

Les deux plateformes proposent de nombreux logiciels de montage gratuits et peuvent représenter une excellente alternative aux offres payantes. Quand certains sont entièrement gratuits, d’autres proposent une offre payante plus complète tout en ayant une version gratuite honorable qui conviendra à la plupart des utilisateurs lambda.

Certaines fonctionnalités intéressantes sont également intégrées à certains logiciels, quand d’autres ne les proposent tout simplement pas. Une partie est spécialisée dans les effets spéciaux quand l’autre a fait du montage classique son domaine de prédilection. Voici les meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits pour Windows et MacOS.

Lightworks, le meilleur logiciel pour les films

Lightworks Le meilleur logiciel pour les films 0 € > Lightworks On aime Logiciel ultra complet

Logiciel ultra complet Réglages colorimétriques garnis

Réglages colorimétriques garnis Nombreux effets visuels disponibles On n’aime pas Peu intuitif

Peu intuitif Version gratuite limitée à 720p à l'exportation

Il s’agit sans doute de l’application la plus complète pour réaliser des projets cinématographiques. Lightworks existe depuis plus de 30 ans et a été utilisé à Hollywood pour monter de nombreux chefs d’oeuvres. Le Loup de Wall Street, Pulp Fiction ou encore Le Roi Lion en font parties. C’est donc une valeur ultra fiable capable de vous accompagner dans de nombreux projets. Il comporte des outils de découpage spécialement conçus pour les grands volumes de vidéo. De même, il s’agit d’un excellent logiciel pour régler la colorimétrie des rushs dans la timeline. De très nombreux effets sont disponibles pour avoir un résultat unique.

Le flux de travail est également fait pour accueillir des fichiers très volumineux (pour rappel, au cinéma, toutes les caméras doivent filmer en 4K minimum). Cette résolution demande un logiciel stable et puissant. Malheureusement, la version gratuite est très limitée sur l’export et vous oblige à vous contenter de la HD 720p (1280×720). Les formats prédéfinis pour des applications comme YouTube ou Vimeo sont aussi sélectionnés par défaut.

Lightworks vous donne cependant la possibilité d’utiliser plusieurs musiques gratuitement pour enrober votre projet. Mais le logiciel est très difficile d’utilisation et s’adresse à des utilisateurs ayant déjà une expérience dans le milieu. Peu ergonomique, certaines fonctionnalités sont compliquées à appréhender, alors que d’autres logiciels de montage ont su les rendre simple.

Système d’exploitation : Windows, MacOS, Linux

Version payante : oui

iMovie, le meilleur logiciel de montage gratuit pour Mac

iMovie Le meilleur logiciel de montage gratuit pour les Mac 0€ > iMovie On aime Facilité d'utilisation

Facilité d'utilisation Fonctionne parfaitement avec l'écosystème Apple

Fonctionne parfaitement avec l'écosystème Apple Interface épurée

Interface épurée Fluidité On n’aime pas Pas faite pour les professionnels

Pas faite pour les professionnels Incomplet

C’est simple, il n’existe pas mieux sur les ordinateurs Apple en terme d’offre à 0 €. Spécialement conçu par la firme de Cupertino, iMovie adopte la philosophie de la marque à la pomme. Ergonomie et simplicité d’utilisation sont les maîtres mots. Quand les autres logiciels demandent un très long temps d’adaptation, iMovie vous prend par la main afin de réaliser des projets sérieux. Le montage vidéo est rendu accessible à tous.

L’interface ultra épurée permet à l’utilisateur d’être concentré uniquement sur le montage. L’agencement des rushs est d’une facilité déconcertante. Le monteur pourra afficher facilement ses vidéos, ses images et musiques et ainsi les mettre dans la timeline. Il pourra de même faire des réglages assez basiques sur la colorimétrie du contenu dans la timeline.

Vous pourrez d’ailleurs exporter dans la résolution que vous souhaitez, que ce soit en 1080p (Full HD) ou en 2160p (4K Ultra HD). Bref, un jeu d’enfant conçu pour les utilisateurs peu expérimentés mais qui a au moins le mérite de rendre le montage vidéo agréable et accessible. Notez cependant que les fonctionnalités restent limitées par rapport à Final Cut Pro X. On réservera donc son utilisation à la création d’un film de vacances.

Plateformes : MacOS

Version payante : non

Clipchamp, le meilleur logiciel de montage vidéo sur Windows

Clipchamp Le meilleur logiciel de montage vidéo gratuit pour Windows 0€ > Clipchamp On aime Interface épurée

Interface épurée Formats prédéfinis

Formats prédéfinis Version gratuite bien fournie On n’aime pas Limité à de la Full HD, même en version payante

Limité à de la Full HD, même en version payante Stockage cloud limité

Stockage cloud limité Bibliothèque audio limitée

Quand MacOS a iMovie, Windows a Clipchamp, une solution d’édition de vidéo gratuite pour les monteurs débutants. La philosophie est relativement la même, proposer un service à l’interface épurée permettant de rendre le montage abordable au plus grand nombre. A l’image d’iMovie, on réservera son utilisation à de la production amateure. Pour des films de vacances, des clips twitch, ou encore des reels Instagram ou TikTok, Clipchamp fera l’affaire. D’ailleurs, l’interface intègre directement ce genre de formats prédéfinis.

Mais contrairement à iMovie, le logiciel n’est pas entièrement gratuit. Il propose en effet une solution de base déjà bien fournie avec la possibilité d’exporter des vidéos en Full HD. A contrario, la bibliothèque de contenu libre de droit est très limitée. Le stockage dans le cloud l’est tout autant.

Les diverses solutions payantes diminuent cette limite et proposent un plus grand nombre de Go disponibles. De nouvelles options audio font aussi leur apparition. Néanmoins, la version de base pourra suffire si l’utilisateur se destine à un simple montage de film de vacances.

Plateformes : Windows, MacOS, Linux

Version payante : oui

Openshot, le meilleur logiciel gratuit pour les effets visuels

Openshot Le meilleur logiciel gratuit pour les effets visuels 0€ > Openshot On aime Animations et effets de transition de qualité

Animations et effets de transition de qualité + 400 effets de transition

+ 400 effets de transition Open source

Open source Entièrement gratuit On n’aime pas Malgré tout pas fait pour les professionnels

Openshot pourrait être le logiciel gratuit que vous recherchez pour vos éditions de vidéo. Il s’est spécialisé dans la création d’effets pour vos rushs et représente une belle alternative aux logiciels payants. L’abonnement gratuit est capable de produire des animations et des effets de transition de qualité professionnelle. Il dispose également de plus de 400 effets de transition pour modifier vos rushs et leur donner une apparence unique. Un catalogue d’animations 3D est aussi intégré.

En effet, vous pouvez animer n’importe quel objet et ajouter autant de calques que vous le souhaitez. C’est sans doute l’un des logiciels gratuits les plus complets. Cerise sur le gâteau, il est open source, c’est à dire qu’il est constamment alimenté en nouveaux contenus gratuitement. Il peut être modifié sans l’accord de son créateur.

Son usage intuitif et son interface ergonomique sont conçus pour que les débutants puissent s’en servir comme solution idéale et non payante. Toutefois, pour un usage plus professionnel, nous ne pourrons que vous conseiller de vous diriger vers un logiciel plus complet comme Adobe After Effects. En revanche, celui-ci réclame un abonnement mensuel ou annuel moyennant finances.

Plateformes : Windows, MacOS, Linux

Version payante : non

DaVinci Resolve, le meilleur logiciel de montage gratuit pour le transfert de données

DaVinci Resolve Le meilleur logiciel de montage gratuit pour le transfert de données 0€ > DaVinci Resolve On aime Paramètres d'étalonnages très complets

Paramètres d'étalonnages très complets Large panel de formats

Large panel de formats Fonctions cloud bien pratiques On n’aime pas Logiciel nécessitant de grosses ressources

Logiciel nécessitant de grosses ressources Interface peu intuitive

Même s’il propose une version gratuite, DaVinci Resolve est conçu pour les monteurs chevronnés ou qui ont déjà mis les mains dans le cambouis. En effet, l’interface est peu intuitive, peu ergonomique, mais les fonctionnalités nombreuses et variées. D’ailleurs, le logiciel a reçu un Emmy Award car il est très utilisé dans le milieu de la télévision et du cinéma.

L’interface est divisée en “Pages”, ce qui correspond à une tâche spécifique que vous pourrez agencer à votre guise. Vous pouvez étalonner la teinte et les ombres de vos rushs et naviguer entre les différents formats d’exportation proposés. En ce qui concerne l’étalonnage, il fait sans doute parti du haut du panier grâce à un ensemble de paramètres très complets.

Cependant, il s’agit d’un logiciel extrêmement gourmand. Le logiciel demande 16 Go de RAM minimum pour un projet d’édition en HD. 32 Go de RAM sont requis pour de la 4K. Pour le processeur, un Intel Core i7 ou AMD Ryzen 7 est demandé pour faire tourner convenablement DaVinci Resolve. Bref, il ne se destine pas à l’amateurisme. Puisque il est possible de tout garder sur le cloud, le logiciel se révèle être le meilleur moyen pour le transfert de données.

Plateformes : Windows, MacOS, Linux

Version payante : oui

CapCut, le meilleur logiciel d’édition gratuit pour les réseaux sociaux

CapCut Le meilleur logiciel d'édition gratuit pour les réseaux 0€ > Capcut On aime Facilité d'utilisation

Facilité d'utilisation Réglages colorimétriques bienvenus

Réglages colorimétriques bienvenus Possibilité d'accueillir 7 pistes audio On n’aime pas Peu de formats

Peu de formats Nombre de codecs limité

Nombre de codecs limité Logiciel clairement pas conçu pour du montage professionnel

Pensé à l’origine pour iOS et Android, le logiciel a fait son apparition sur Windows et MacOS, mais cela reste largement conçu pour les réseaux sociaux, plus particulièrement TikTok. CapCut appartient en effet à ByteDance, qui détient aussi le réseau social. Simple d’utilisation et assez complet du moment qu’on se cantonne aux réseaux sociaux, il fait l’essentiel mais le fait bien.

Il est possible d’accueillir sept pistes audio, et d’agencer son projet comme on le souhaite à une multitude de calques. Vous pouvez régler la colorimétrie à l’aide de plusieurs paramètres basiques. CapCut inclut étonnement de nombreuses fonctionnalités de personnalisation. En effet, vous pouvez choisir parmi un vaste choix d’effets, de calques ou de filtres mais aussi des transitions. De même, la version PC et Mac prend en charge le double écran pour un confort d’utilisation amélioré.

Côté exportation, ce n’est pas non plus une foule de formats, puisqu’il va falloir que vous vous contentiez de .mp4 et .mauve. Pour les codecs, ce n’est pas non plus très fourni, avec la prise en charge du H.264, HVEC, Apple ProRes, le tout jusqu’en 4K 60 FPS. Le logiciel est aussi disponible sur Windows et MacOS et conserve la même philosophie. Un logiciel simple d’utilisation à destination des réseaux sociaux, et donc peu énergivore pour les processeurs.

Capcut : Windows, MacOS

Version payante : non

Shotcut, l’alternative open source

Shotcut L'alternative open source On aime Entièrement gratuit

Entièrement gratuit Personnalisable à l'envie

Personnalisable à l'envie De nombreux formats supportés

De nombreux formats supportés Open source

Open source Nombreux paramètres d'exportation On n’aime pas Peu intuitif

Peu intuitif Ajout d'effets laborieux

Shotcut est un logiciel de montage vidéo open source, gratuit et multiplateforme. Il s’adresse aux amateurs tout en intégrant des fonctionnalités destinées aux professionnels pour ceux qui veulent aller plus loin. L’interface est entièrement traduite en français et la version de base est volontairement dépouillée pour rendre le montage agréable. Qui dit open source, dit modifiable à votre guise. Vous pouvez donc agencer l’interface comme vous le souhaitez et y apporter des modifications directement dans les fichiers. Le logiciel est compatible avec Windows, MacOS et Linux, ce qui le rend accessible à un large éventail d’utilisateurs.

De nombreux formats vidéo, audio et image sont pris en charge grâce à FFmpeg. Cela signifie que vous pouvez travailler avec quasiment tous les types de fichiers sans les convertir. Plus besoin de convertir les innombrables fichiers WEPB qui pullulent sur le net. En revanche, il n’est pas possible d’organiser ses rushs dans des chutiers personnalisés ou regroupés selon leur type. Vous êtes obligé de passer par les dossiers système pour organiser vos projets.

Préparez-vous également à vous arracher les cheveux en ce qui concerne les ajouts d’effets spéciaux. Bien que nombreux, la disposition n’est clairement pas intuitive et n’est présentée que sous la forme d’une longue liste. Heureusement, les paramètres d’exportation sont nombreux grâce à une prise en charge de plusieurs codecs, formats et fréquence audio. Enfin, l’export prend en charge jusqu’à la 4K 60 FPS.

Plateformes : Windows, Mac, Linux

Version payante : non

Avid MediaComposer First, la solution professionnelle à vos projets

Avid MediaComposer First La solution professionnelle On aime Puissance du logiciel

Puissance du logiciel Outils de montage non linéaires

Outils de montage non linéaires Fonctionnalités de pointe

Fonctionnalités de pointe Très formateur au montage pro Avid On n’aime pas Version gratuite trop allégée

Version gratuite trop allégée Exportation limitée à du 1080p 60 FPS

Si vous souhaitez vous professionnaliser, Avid MediaComposer est un logiciel de choix. En effet, à l’image de DaVinci Resolve, il est très réputé dans le milieu de l’image et du cinéma pour ses fonctionnalités de pointe à destination du milieu professionnel. L’interface n’est pas conçue pour être familiale ou intuitive. Il s’agit d’une solution payante qui propose en revanche une version gratuite baptisée First, amputée de pas mal de ses paramètres.

Il n’est possible de créer que 4 pistes vidéo et 8 pistes audio maximum ainsi que 5 chutiers. De même, l’exportation ne dépasse pas la 1080p à 60 images par seconde. Malgré tout, la puissance que dégage Avid MediaComposer même dans sa déclinaison First est admirable. Elle inclut des outils de montage non linéaire, quelques effets visuels et une gestion audio avancée.

Cette version allégée permet aux utilisateurs d’apprendre et de pratiquer sur une plateforme purement professionnelle utilisée par les cadors du secteur du cinéma. Toutefois, il faut avoir en tête que First est surtout là pour vous familiariser avec le logiciel en vue de vous faire souscrire à la version payante.

Plateformes : Windows, MacOS

Version payante : oui

🤔 Qu’est-ce qu’un logiciel de montage vidéo ?

Il s’agit d’un logiciel qui permet d’assembler tous les rushs afin d’en faire un film, un reportage ou tout autre projet en rapport avec l’audiovisuel. Les plus connus sont Adobe Premiere Pro et Final Cut Pro X. Cependant, ils sont entièrement payants après un essai gratuit de 7 jours. Certains logiciels sont destinés à un public professionnel, comme DaVinci Resolve et Lightworks. D’autres ont été conçus pour des utilisateurs amateurs, comme iMovie et ClipChamp.

Mais la plupart des noms cités dans la liste proposent de même une solution payante, apportant un vrai plus au niveau des fonctionnalités et des possibilités. Certains se sont même spécialisés dans la création d’effets visuels.

💰 Pourquoi utiliser un logiciel gratuit ?

Les plus performants nécessitent un abonnement souvent onéreux. Les logiciels gratuits permettent de réaliser des projets intéressants, du moment que l’on peut se contenter des offres gratuites. Ils permettront de faire des films de vacances, des shorts Instagram et TikTok, ou encore des vidéos YouTube. Si vous souhaitez réaliser un véritable clip musical de qualité, ou un film, il va surement falloir vous tourner vers la version payante, ou même un logiciel historique comme Adobe Premiere Pro.

🖥️ Quel ordinateur pour les logiciels de montage ?

Certains demandent beaucoup de ressources, comme c’est le cas pour DaVinci Resolve et Lightworks. D’autres peuvent tourner sur quasiment n’importe quelle configuration comme CapCut. Dans tous les cas, il est souvent utile d’avoir au minimum un processeur quad-core (le montage tire beaucoup sur le CPU). 8 Go de RAM pour les Mac, et 16 Go pour les ordinateurs Windows minimum pour une utilisation confortable.

La résolution dans laquelle vous allez travailler va énormément jouer aussi. Pour les projets 4K, il est possible que l’exportation prenne énormément de temps, ou pire, entraîne un crash du logiciel. La Full HD est beaucoup plus légère et permet de faire tourner le montage sur un plus large panel d’ordinateurs.

⚙️ Quelles sont les limitations d’un logiciel de montage gratuit ?

En général, les logiciels de montage gratuits s’adressent à des utilisateurs amateurs qui cherchent une façon simplifiée de monter des vidéos. Elles sont principalement faites pour les réseaux sociaux, ou pour le montage d’un film de vacances. De ce fait, la plupart des fonctionnalités professionnelles sont absentes, ou partiellement implémentées. On pense notamment à des réglages très basiques de la colorimétrie et du mixage audio. Ces services suffiront pour des vidéos simples avec des effets peu poussés. En revanche, si vous souhaitez vous professionnaliser, vous verrez très vite les limites.

Bien souvent, les déclinaisons non payantes offrent moins de pistes pour le montage vidéo et audio, réduisant la complexité des projets que vous pouvez créer. D’autres outils comme la correction gamma, les effets visuels sophistiqués, sont limités ou carrément absents. La liste des formats pris en charge est souvent réduite aux plus populaires et l’exportation peut être limitée à des codecs moins efficaces. Surtout, la résolution est souvent limitée à de la Full HD (1080p).

