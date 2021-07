Le vélo électrique est meilleur pour la santé que le vélo classique !

Plusieurs études ont récemment montré les bienfaits du vélo électrique sur la santé. Conduire un vélo à assistance électrique permettrait de brûler plus de calories qu’un vélo classique. Et serait, de fait, meilleur pour la santé !

Longtemps considéré comme un mode de locomotion de niche, le vélo à assistance électrique s’est largement démocratisé ces dernières années. Le marché est actuellement en plein boom, profitant grandement de la crise de la Covid-19 mais aussi des aides gouvernementales permettant de faire baisser la facture de ces vélos.

Vélo à assistance électrique Juiced RipCurrent S ST – Crédit : Juiced

Plus que de permettre de rouler plus vite et plus confortablement, les vélos électriques seraient également… meilleur pour la santé et la forme physique ! Une étude menée par le constructeur Juiced Bikes permet de se rendre compte de la différence entre vélo à assistance électrique et vélo classique.

Juiced Bikes est une entreprise américaine spécialisée dans la vente de vélos électriques. Pour cette étude, l’entreprise a utilisé son RipCurrent S ST, un vélo électrique tout terrain. L’objectif ? Mesurer le nombre de calories brûlés. Sur un trajet de 45 minutes et avec une assistance électrique de niveau 2, l’étude montre que 498 calories ont été brûlées. Cela représente alors 664 calories par heure ! Soit peu ou prou le même nombre que pour un vélo classique. Mais alors, en quoi le vélo électrique est-il meilleur pour la santé ?

Le vélo électrique : un effet durable sur la santé

Plus qu’une simple augmentation du nombre de calories brûlées, le vélo à assistance électrique a des effets bénéfiques sur la santé sur le long-terme. En effet, plusieurs études s’accordent à dire que les propriétaires de ces vélos ont tendance à rouler plus souvent et plus longtemps que les propriétaires de vélos classiques. Un raisonnement somme toute assez logique, puisqu’il est plus facile d’enfourcher son vélo lorsqu’une assistance électrique est là pour aider l’utilisateur.

L’Université de Miami a, de son côté, montrer que l’effort fourni sur les vélos électriques correspond au niveau d’exercice recommandé pour éviter ou réduire le risque de problèmes de santé graves. Le vélo à assistance électrique est alors un bon moyen pour lier confort d’utilisation et bonne santé !

Les effets sur la santé des vélos à assistance électriques sont donc nombreux. Prendre soin de sa santé tout en roulant confortablement est un sacré avantage. De quoi aider à sauter le pas et s’offrir un vélo à assistance électrique. Il est aujourd’hui même possible de transformer son vélo classique en vélo électrique !

Source : Electrek