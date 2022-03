LEGO : recréez 3 scènes cultes de Star Wars grâce à ces nouveaux sets !

Collant à l’agenda de Disney+, LEGO n’a pas tardé avant de dévoiler ses sets dérivés du Livre de Boba Fett. Mais en marge du N-1 Starfighter de Mando et du futur set BD-1 de Fallen Order, le fabricant de petites briques n’oublie pas ses classiques. Trois nouveaux sets pour adultes faisant la part belle à la trilogie originelle sont d’ores et déjà disponibles en précommande.

Trois dioramas qui mettent en exergue des séquences iconiques des épisodes IV et V. Commençons par présenter le set pour adultes 75339 qui vous permettra de recréer la fameuse scène du compacteur de déchets de l’Étoile de la Mort.

LEGO : set 75339

Composé de 802 pièces, celui-ci embarque les figurines de Luke et Han – affublés de l’armure des Stormtroopers comme dans le film – mais aussi de Leia, Chewie, R2-D2 et C-3PO. Il s’agira notamment d’installer des parois mobiles qui vous permettront de simuler l’écrabouillage auquel les personnages ont échappé de justesse. Cerise sur le gâteau, une plaque est également fournie où l’on peut lire la célèbre remarque de Solo : « Il y a une chose de sûre, c’est qu’on va tous maigrir un grand coup. » Disponible dès le 26 avril, ce set vous coûtera 89,99 euros.

LEGO : set 75329

Toujours dans Un Nouvel Espoir, le chasseur de Vador et deux chasseurs TIE prennent en chasse Luke aux abords de l’Étoile de la Mort recréée ici grâce au globe LEGO. À bord de son X-wing, le jeune pilote fait des prouesses en évitant les tirs nourris de son père. Et de pulvériser in fine la station de combat spatiale. Grâce aux 665 pièces de ce set, vous pourrez mettre sur pied cette séquence forte. Une plaque met à l’honneur une citation de Vador réagissant aux prouesses de sa progéniture : « La Force est puissante en lui ». Le set 75329 coûte 59,99 euros et sera disponible le 26 avril.

LEGO : set 75330

L’entraînement d’un Jedi est loin d’être une promenade de santé. En particulier quand on l’a démarré très tard comme Luke dans L’Empire contre-attaque. Ce set vous permettra de mettre en scène la formation du fils d’Anakin avec Yoda sur Dagobah. Outre la hutte et la canne du vénérable Maître Jedi, R2-D2 est également bien présent tout comme l’aile du X-wing coincée dans le marécage. Dans le film, Yoda exhorte son apprenti à utiliser la Force pour hisser le vaisseau à la surface. Et de déclamer cette formule, que l’on retrouve sur la plaque fournie dans la boîte : « Fais-le ou ne le fais pas, mais il n’y a pas d’essai ». Ce set de 1000 pièces est vendu 79,99 euros.