L’enceinte Bluetooth JBL Charge 5 est moitié prix chez Boulanger, profitez de 100 € de remise !

L’enceinte Bluetooth portable JBL Charge 5 est en ce moment à moitié prix chez Boulanger. Habituellement vendue 199,99 €, elle tombe à 99,99 €, soit 100 euros d’économie sur l’une des enceintes portables les plus appréciées de la marque américaine.

Il y a quelques années, avoir une enceinte portable vraiment étanche, capable de tenir vingt heures sans recharger et d’alimenter un smartphone en chemin, c’était réservé aux références haut de gamme à plus de 200 euros. Les enceintes Bluetooth portables d’entrée et de milieu de gamme se contentaient d’une étanchéité basique, d’une autonomie modeste et d’un son souvent creux dans les basses. Ce fossé s’est peu à peu comblé, au point que des modèles complets se trouvent aujourd’hui bien en dessous de la barre des 150 euros. Sauf que le niveau sonore, lui, reste souvent leur plus gros point faible.

La JBL Charge 5 s’est bâti une solide réputation sur ce terrain en particulier. Avec son haut-parleur dédié aux aigus et ses deux radiateurs de basses, elle produit un son équilibré que les modèles compacts bon marché peinent à approcher. JBL y a ajouté une batterie longue durée et une résistance à l’eau pour en faire une enceinte qu’on emmène partout sans s’inquiéter. Et à la moitié de son prix habituel chez Boulanger, elle devient franchement difficile à ignorer.

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IP67, 20 heures d’autonomie et PartyBoost pour doubler la mise

La Charge 5 est certifiée IP67, ce qui signifie qu’elle encaisse une immersion temporaire en plus des éclaboussures et de la poussière. On peut la poser au bord de la piscine, la glisser dans un sac sous la pluie ou la traîner sur la plage sans stress. Cette protection va nettement plus loin qu’un simple « résistant aux éclaboussures » qu’on trouve sur des enceintes deux fois moins chères. Côté autonomie, la batterie tient 20 heures d’écoute et se recharge en 4 heures. Et la Charge 5 intègre un chargeur USB qui permet de recharger un smartphone depuis l’enceinte, sans avoir à l’éteindre.

Sur le plan sonore, JBL a équipé la Charge 5 d’un haut-parleur haute fréquence distinct, chargé de restituer les aigus avec précision, et de deux radiateurs passifs qui gonflent les graves. Le résultat est un son plein et équilibré, bien plus charnu qu’une enceinte à transducteur unique. Pour les soirées où une seule enceinte ne suffit pas, le mode PartyBoost permet d’appairer deux enceintes JBL compatibles. On crée ainsi un vrai effet stéréo ou on augmente simplement le volume pour couvrir un espace plus grand.

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Une remise de 100 euros qui fait basculer la balance

À 99,99 € au lieu de 199,99 €, la JBL Charge 5 réunit ce qu’on attend d’une enceinte portable sérieuse, à savoir une étanchéité IP67 pour ne jamais l’épargner, 20 heures d’autonomie pour tenir tout un week-end, un son équilibré avec des graves bien présents, et le mode PartyBoost pour passer en stéréo avec une deuxième enceinte. Cent euros d’économie sur un modèle aussi complet, c’est une occasion qui vaut vraiment le détour !

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