Google Messages : un bug met un sacré bazar, les usagers enragent

Plusieurs utilisateurs de Google Messages sont victimes d’un bug particulièrement agaçant qui scinde leurs conversations de groupe RCS en plusieurs fils distincts. Google a reconnu le problème et assure travailler sur un correctif.

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Google Messages subit régulièrement des dysfonctionnements qui mettent une sacrée pagaille dans nos conversations. Après le bug qui faisait disparaître les historiques des discussions, la célèbre messagerie continue de faire des siennes. Plusieurs utilisateurs signalent que leurs conversations de groupe RCS se retrouvent soudainement scindées en plusieurs fils de discussion réunissant les mêmes participants, mais sans l’historique de la conversation d’origine.

Au lieu de retrouver l’intégralité des échanges au même endroit, de nouvelles conversations apparaissent dans la boîte de réception, ce qui complique tout. “Ce problème se produit plusieurs fois au cours d’une même conversation, et il m’est arrivé que des conversations en cours créent plus de sept nouvelles discussions”, confiait un utilisateur en mai, preuve que le problème persiste depuis plusieurs mois déjà.

Google Messages scinde les conversations RCS de groupe en plusieurs fils

La suppression des fils en double ne semble pas constituer une solution durable : certains utilisateurs indiquent qu’une nouvelle réponse peut entraîner une nouvelle duplication du fil. Des témoignages évoquent également un problème similaire avec des conversations RCS individuelles. Les messages d’un même contact peuvent soudainement arriver dans un nouveau fil, alors que l’ancien existe toujours.

Dans une réponse publiée sur Reddit, Google indique être “au courant du problème” concernant les conversations de groupe qui se scindent et affirme que ses équipes “travaillent activement” à sa résolution. Le géant du Web demande aux utilisateurs concernés d’envoyer un rapport depuis l’application pour fournir davantage d’informations aux équipes techniques qui planchent sur un correctif. Pour ce faire :