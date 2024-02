Meilleure enceinte connectée 2024 : quel modèle acheter ? 

Notre top 3 des enceintes connectées

HomePod Mini, la qualité Apple au meilleur prix
Google Nest Audio, le meilleur rapport qualité/prix
Sonos Era 100, le meilleur choix pour les audiophiles

Les enceintes connectées sont rapidement devenues des éléments centraux de nos maisons intelligentes. Elles offrent la possibilité de gérer votre système domotique, d’écouter votre musique préférée, de faire des appels, de rester informé sur les dernières nouvelles, et bien d’autres actions. Le tout grâce à de simples commandes vocales. Cependant, face à l’abondance de choix disponibles, il peut sembler délicat de sélectionner l’enceinte connectée qui répondra parfaitement à vos besoins et envies.

Dans ce guide, nous aborderons les aspects clés à considérer pour faire un choix avisé. Nous allons mettre en lumière dans notre sélection les enceintes connectées les plus performantes du marché. Nous les avons évaluées en fonction de leur qualité de son, de leur design, de leurs fonctionnalités et de leur coût. Que vous préfériez Apple, Google, Amazon ou une toute autre marque, vous allez découvrir ici l’enceinte connectée idéale pour votre maison.

Google Nest Mini, le meilleur premier prix

Google Nest Mini Le meilleur premier prix

22.99€

39€

59.99€

59.99€

59.99€

66.03€

89€
On aime Un prix vraiment mini

Compact et design

Rendu audio de bonne qualité

Ecosystème Google toujours agréable à utiliser

Précision de la reconnaissance vocale
On n'aime pas Disparition du port USB-C

Quelques latences

Pour les utilisateurs Google, la Nest Mini est idéal, avec une qualité sonore respectable pour sa taille, une reconnaissance vocale efficace, et une connectivité totale avec les appareils Android et les services Google. Enfin, c’est une des enceintes connectées avec le tarif le plus avantageux. Plus dans le détail, il s’agit d’un modèle prenant la forme d’un galet qu’il est même possible d’installer directement sur un mur grâce à une simple vis.

Malgré sa forme, elle délivre un son d’assez bonne qualité, sans pour autant être la meilleure dans cet exercice. Les microphones sont de bonnes factures, ce qui facilite les échanges avec l’assistant vocal de la marque. Sinon, il est possible de l’utiliser en Wifi ou alors de relier un autre appareil en Bluetooth. D’autre part, les commandes sont indiquées par un système de LED pour faciliter l’utilisation. Mais il faut reconnaître que sur ce point, ce n’est pas le modèle le plus ergonomique, sans que cela pose un réel problème.

Seul regret, l’alimentation passe par un câble propriétaire et n’utilise donc plus l’USB-C. Pour conclure, Google Home se montre toujours aussi facile et agréable à utiliser.

Google Nest Audio, le meilleur rapport qualité/prix

Google Nest Audio Le meilleur rapport qualité/prix

68€

99€

99€

99.99€

99.99€

99.99€

99.99€

104.88€

112.68€
On aime Excellent rapport qualité/prix

Design revu, mais réussi

Très bonne qualité audio

Microphones de qualités

Toujours aussi simple à utiliser
On n'aime pas Disparition de la prise jack

Faible qualité de la connexion Bluetooth

Si vous êtes à la recherche d’une enceinte connectée offrant une excellente qualité sonore et une connectivité étendue, alors la Google Nest Audio est faite pour vous. Ce modèle de milieu de gamme délivre un son clair et puissant, avec ses deux haut-parleurs et son ajustement automatique en fonction du contenu et de l’environnement. De plus, on retrouve un système de spatialisation du son en 360° pour un rendu sonore optimal.

Elle intègre évidemment Google Assistant, permettant de piloter votre maison intelligente, d’accéder aux services Google, et de créer des routines personnalisées. D’ailleurs, les performances des microphones sont également appréciables. Ce modèle est même capable de reconnaître votre voix. Mais surtout, elle est disponible à un tarif de 99 euros. C’est un prix très correct, quand on compare ce que proposent certains concurrents pour presque 200 euros. Il va être difficile de trouver une enceinte avec un meilleur rapport qualité/prix.

Dernier point, son design a évolué, mais elle reste un produit épuré et discret. Enfin, on retrouve des commandes tactiles similaires à celles présentes sur la Google Nest Mini. Si vous avez l’habitude de cette dernière, vous ne serez pas dépaysés.

Sonos Era 100, le meilleur choix pour les audiophiles

Sonos Era 100 Le meilleur choix pour les audiophiles

272€

269€

273€

279€

279€

279€

279€

279.99€

279.99€

292.95€
On aime Excellent rendu sonore

Ecosystème Sonos très agréable à utiliser

Compatible avec de nombreux services de streaming

Design soigné et finition de qualité

Large choix pour la connectique (Bluetooth, Wifi et filaire)
On n'aime pas Absence totale des services de Google

Un peu en difficulté avec les aigus

Pour les plus mélomanes, en quête d’une enceinte connectée offrant une qualité sonore inégalée avec un tarif maîtrisé, nous recommandons la Sonos Era 100. Ce modèle haut de gamme vous émerveille avec le son 3D saisissant, propulsé par la technologie Dolby Atmos et l’optimisation Trueplay. Son design raffiné, permet de facilement l’intégrer dans sa maison intelligente.

De plus, sa compatibilité avec divers assistants vocaux (Sonos et Alexa), et son intégration fluide dans l’écosystème Sonos ajoutent à son attrait. Même au niveau de la connectique ce modèle se révèle très complet. Il est possible de l’utiliser en Wifi, Bluetooth ou en filaire. On note également la présence d’une application dédiée facilitant la prise en main. De ce côté, nous n’avons rencontré aucune difficulté. D’ailleurs, cette Sonos Ira 100 est compatible nativement avec la majorité des plateformes de streaming musicales. Il est même possible de bénéficier des protocoles AirPlay 2 ou Alexa Cost.

Seul bémol, Google Assistant est totalement absent. C’est un peu dommage, surtout pour les personnes ayant leurs habitudes avec cet écosystème. Enfin, son prix, bien que conséquent, est à la hauteur de ses performances exceptionnelles. En résumé, c’est l’enceinte connectée, la plus proche d’une véritable enceinte Bluetooth destinée à l’écoute de musique.

Amazon Echo Dot 5, l’enceinte connectée compacte et abordable

Amazon Echo Dot 5 L'enceinte connectée compacte et abordable

64.98€

49€

49.65€

59€

64.99€
On aime Design sobre

Alexa toujours au top

Bonne qualité de fabrication

Bon rendu audio

Utilisation intuitive
On n'aime pas Manque un peu de puissance

Disparition de la prise jack

Nous arrivons désormais sur l’écosystème Alexa avec l’Echo Dot 5 d’Amazon. Cette enceinte connectée a un design similaire à l’HomePod Mini, et a le sérieux avantage d’être disponible pour une cinquantaine d’euros de moins. D’ailleurs, on note tout de suite la très bonne qualité de fabrication comme pour le produit d’Apple. Son format arrondi lui permet également de mieux diffuser les sons dans la pièce. Sur ce point, on note une nette amélioration par rapport à la 4e génération.

Autre nouveauté, on trouve désormais un capteur de température intégré dans le châssis. Sinon, on retrouve toutes les fonctionnalités essentielles à une enceinte connectée. Sur ce point, Alexa offre toujours de nombreuses possibilités d’interactions. Il est possible de passer des appels et l’on note ici la bonne qualité des microphones. D’autre part, la prise en main est facilitée par le tutoriel de l’application. De même, elle possède des commandes basiques, mais bienvenues.

Il est également possible de recevoir ce modèle déjà configuré si vous l’achetez directement sur Amazon. Pour finir, notons qu’avec cette enceinte, il est possible d’utiliser la majorité des services de streaming musical. Un petit plus quand, l’on compare cette dernière aux appareils Apple.

Amazon Echo Studio, le meilleur choix pour enceinte connectée Amazon

Amazon Echo Studio Le meilleur choix pour enceinte connectée Amazon

239.99€

234.99€

241.18€

266.67€
On aime Très bonne qualité audio

Reconnaissance vocale efficace

Connectivité complète

Bonne qualité de fabrication

Prise en main aisée
On n'aime pas Commande très basique (pas de bouton pour changer de piste)

Pour les fans d’Amazon, l’Amazon Echo Studio est la version haut de gamme, offrant un son 3D, une compatibilité avec le protocole Zigbee et une personnalisation avancée grâce aux Skills. En bref, c’est le choix parfait pour les habitués d’Alexa. Plus dans le détail, cette enceinte connectée peut supporter des formats comme le Dolby Atmos et elle est capable de se calibrer toute seule.

En effet, sur la partie audio c’est l’un des meilleurs produits sur le marché actuel. C’est une concurrente sérieuse à l’HomePod d’Apple avec ses 5 haut-parleurs intégrés. Sinon, comme dit précédemment, il est possible de gérer ses objets connectés directement grâce à l’enceinte. Bien évidemment, la reconnaissance vocale se montre toujours aussi efficace. D’autre part, les contrôles sont basiques avec la présence de 5 boutons.

Comme d’autres modèles présentés jusque-là, la prise en main se révèle particulièrement simple. Ensuite, au niveau de la connectivité, on retrouve le Wifi et le Bluetooth. D’autre part, on note la présence d’une prise jack. Un petit plus agréable quand l’on sait que cette connectique a tendance à disparaître des enceintes connectées Google et Apple.

Apple HomePod 2, la meilleure enceinte connectée pour les utilisateurs Apple

Apple HomePod 2 La meilleure enceinte connectée pour les utilisateurs Apple

349€

349€

349€

349€

359.98€
On aime Design très réussi

Très bon rendu audio

Siri toujours aussi réactif…

Rendu sonore en 360° très convaincant

Parfait pour les utilisateurs Apple
On n'aime pas Écosystème toujours aussi fermé

Prix très élevé pour une enceinte connectée

… mais pas aussi complet qu'Alexa et Google Assistant

Pour ceux qui préfèrent une enceinte connectée bien intégrée à leur écosystème, nous proposons le HomePod 2. En effet, pour les inconditionnels d’Apple, c’est le choix parfait. Cette dernière offre un son riche à 360°, est compatible avec le protocole Matter, et s’intègre sans accroc avec les appareils iOS et les services Apple.

Cependant, ce modèle reste toujours aussi fermé aux autres écosystèmes. Pour revenir à ce qui nous intéresse, c’est sur la partie audio que cet appareil se démarque. En effet, le rendu est d’une très grande qualité avec un Audio Spatial impressionnant. Seul bémol, seuls des services comme Apple Music, Deezer et récemment YouTube Music sont disponibles. L’application Spotify n’est pas compatible en natif. Cependant, iOS 17 a facilité l’utilisation de cette dernière via smartphone. Sinon, Siri se révèle toujours agréable à utiliser et continue de s’améliorer sur de nombreux points.

Mais il faut reconnaître que Google et Amazon ont encore un certain avantage sur ce point. Au final, ce qui est vraiment dérangeant avec cette enceinte connectée Apple HomePod 2, c’est son prix de départ de 349 euros. Cela fait très cher pour un produit de cette catégorie.

Apple HomePod Mini, la qualité Apple au meilleur prix

Apple HomePod Mini La qualité Apple au meilleur prix

85€

109€

109€

109.99€

109.99€

109.99€

123.65€
On aime Vraiment compact

Siri est en progrès…

Grande qualité des finitions

Bonne reconnaissance vocale

Qualité audio plus que correcte
On n'aime pas Toujours réservé à l'écosystème Apple

… mais pas encore au niveau de la concurrence

Absence de connexion filaire

Le HomePod mini est plus ancien que le HomePod 2, mais il a l’avantage d’être littéralement trois fois moins cher. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une enceinte compacte, au design très sobre et bien évidemment parfaitement adapté à l’écosystème Apple. Comme pour le modèle présenté précédemment, il faut être un utilisateur iOS pour profiter de toutes ses capacités.

Ensuite, il fonctionne, comme vous pouvez vous en douter, avec l’assistant vocal Siri et l’on remarque tout de suite la qualité de fabrication de l’appareil. D’autre part, cette version bien qu’un peu limitée en termes de puissance, offre du son en 360° pour un rendu sonore optimal. Il est également possible de contrôler ses autres accessoires à distance grâce au HomeKit et à Matter. Dans l’ensemble, il offre de nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité de faire passer sa musique sur l’enceinte en approchant simplement son iPhone.

Enfin, ce produit fonctionne en USB-C et non en Lightning. De même, l’adaptateur 20W est disponible dans la boîte. Pour finir, il est disponible dans les coloris suivants : blanc, gris sidéral, jaune, bleu et orange.

Bose Home Speaker 500, l’enceinte connectée grand format

Bose Home Speaker 500 Une excellente enceinte connectée signée Bose

335.48€

309.99€

349€

363.83€

399.95€

399.99€

399.99€
On aime Qualité sonore

Bonne puissance

Commande complète et facile à prendre en main

Présence d'Alexa et de Google Assistant

Très bonnes finitions
On n'aime pas Manque d'applications natives

Faible qualité de l'écran

Tarif important pour une enceinte connectée

Cela peut en surprendre certains, mais Bose s’est également lancé dans le secteur des enceintes intelligentes avec sa Home Speaker 500. Au premier coup d’oeil, l’on remarque qu’il s’agit d’un produit très proche d’une enceinte traditionnelle. Sur ce point, elle rejoint la Sonos 100 présentée précédemment, mais le tarif comme les fonctionnalités sont différents. Tout d’abord, ce modèle est compatible avec les assistants Alexa et Google.

D’ailleurs, les microphones sont de qualité ce qui permet une reconnaissance efficace. Comme l’on peut s’en douter, cet appareil fait l’impasse sur Siri. Sinon, elle a la particularité de posséder un petit écran LCD affichant diverses informations comme la piste écoutée. Mais il faut reconnaître que la qualité de ce dernier est très faible. Ensuite, ce produit fait le plein de fonctionnalités. En effet, cette enceinte donne accès au Wifi, Bluetooth, AirPlay 2 et dispose même d’une Chromecast intégrée. De même, des services comme Spotify ou Amazon Music sont directement intégrés.

Enfin, notons la bonne qualité sonore de modèle Bose. On reconnaît la patte du fabricant allemand et le résultat est très convaincant. Enfin, la partie commande est également intéressante. Elle se situe sur le haut de l’appareil et l’on trouve même des raccourcis pour définir puis écouter ses playlists préférées.

💰 Quel est le prix moyen d’une enceinte connectée ?

Actuellement, le prix des enceintes connectées varie énormément entre l’entrée de gamme et le haut de gamme. En effet, on trouve des produits de qualité pour quelques dizaines d’euros, et d’autres beaucoup plus complets pour plusieurs centaines d’euros. Bien évidemment plusieurs points entrent en compte pour expliquer les différences de tarif (qualité de fabrication, puissance, connectivité, fonctionnalités). Plus les options et les possibilités sont nombreuses et plus les prix vont grimper.

C’est pourquoi il est crucial de trouver un équilibre entre le budget que vous souhaitez allouer et les caractéristiques recherchées. Pour vous aider à faire un choix avisé, nous avons détaillé dans la partie suivante, les différents facteurs à prendre en compte avant de faire son achat. Dans tous les cas, il faudra débourser entre 50 et 500 euros pour une enceinte connectée.

🤔 Quels critères prendre en compte avant de choisir mon enceinte connectée ?

Avant d’investir dans une enceinte connectée, il est crucial de considérer certains critères pour faire le meilleur choix. Découvrez les principaux facteurs à prendre en compte :

Qualité audio : la qualité sonore est le premier élément à examiner. Cela inclut la fidélité du son, la clarté des voix, la profondeur des basses et la spatialisation sonore. La puissance, mesurée en watts, influence le volume maximal et la distorsion sonore. Une enceinte plus puissante remplira aisément un grand espace. Les options varient de l’entrée de gamme, telles que l’Amazon Echo Pop, au haut de gamme comme la Sonos Era 100 ou l’excellente Bose Home Speaker 500

la qualité sonore est le premier élément à examiner. Cela inclut la fidélité du son, la clarté des voix, la profondeur des basses et la spatialisation sonore. La puissance, mesurée en watts, influence le volume maximal et la distorsion sonore. Une enceinte plus puissante remplira aisément un grand espace. Les options varient de l’entrée de gamme, telles que l’Amazon Echo Pop, au haut de gamme comme la Sonos Era 100 ou l’excellente Bose Home Speaker 500 Connectivité : c’est le second critère essentiel. Il s’agit des moyens par lesquels l’enceinte se connecte à votre smartphone, à des services de streaming et aux autres appareils. La majorité des modèles propose principalement le Wifi et le Bluetooth. Mais, certains ajoutent USB ou prise jack. La compatibilité détermine l’interactivité avec différents écosystèmes et protocoles de domotique. Par exemple, l’Apple HomePod 2 est optimisé pour iOS et Matter, tandis que la Google Nest Audio fonctionne avec Android, Chromecast et Zigbee.

c’est le second critère essentiel. Il s’agit des moyens par lesquels l’enceinte se connecte à votre smartphone, à des services de streaming et aux autres appareils. La majorité des modèles propose principalement le Wifi et le Bluetooth. Mais, certains ajoutent USB ou prise jack. La compatibilité détermine l’interactivité avec différents écosystèmes et protocoles de domotique. Par exemple, l’Apple HomePod 2 est optimisé pour iOS et Matter, tandis que la Google Nest Audio fonctionne avec Android, Chromecast et Zigbee. Assistant vocal : l’intégration d’assistants vocaux est un critère essentiel. Ces derniers vous permettent de contrôler l’enceinte à la voix, de demander des informations, des services et de gérer certains de vos accessoires connectés. Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri représentent les trois options principales. Bien évidemment, ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Mais nous reviendrons dans le détail dans une partie dédiée. Enfin, des enceintes comme la Sonos One ou la Bose Home Speaker 500 sont compatibles avec plusieurs assistants.

l’intégration d’assistants vocaux est un critère essentiel. Ces derniers vous permettent de contrôler l’enceinte à la voix, de demander des informations, des services et de gérer certains de vos accessoires connectés. Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri représentent les trois options principales. Bien évidemment, ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Mais nous reviendrons dans le détail dans une partie dédiée. Enfin, des enceintes comme la Sonos One ou la Bose Home Speaker 500 sont compatibles avec plusieurs assistants. Design : pour de nombreuses personnes, l’esthétisme est un critère important. Cependant, avec une enceinte connectée, le design est aussi important pour d’autres raisons. En effet, la robustesse peut être un facteur important. Cette dernière repose sur la qualité de la construction, des matériaux utilisés, et de l’éventuelle certification IP (protection eau et poussières). De même, d’un produit à l’autre, le nettoyage peut -être plus aisé.

🎙 Quel assistant vocal (Siri, Alexa, Google Assistant, etc.) choisir pour mon enceinte connectée ?

Sur le marché actuel, on trouve 3 principaux assistants vocaux avec les enceintes connectées. Il existe d’autres solutions comme Sonos. Au moment de faire votre choix, tout va dépendre des appareils que vous possédez déjà, par exemple iOS ou Android. En effet, il est important de posséder des objets compatibles pour profiter à fond de son enceinte. Voici les différences entre Siri, Alexa et Google Assistant.

Siri (Apple) : c’est le choix presque obligatoire si vous êtes équipés chez Apple (iPhone, iPad et MacBook). Avec, cet assistant, vous allez pouvoir contrôler vos objets connectés compatibles HomeKit et Matter. Cependant, il faut reconnaître qu’il offre moins de fonctionnalités que ses concurrents. À réserver donc aux habitués d’iOS.

c’est le choix presque obligatoire si vous êtes équipés chez Apple (iPhone, iPad et MacBook). Avec, cet assistant, vous allez pouvoir contrôler vos objets connectés compatibles HomeKit et Matter. Cependant, il faut reconnaître qu’il offre moins de fonctionnalités que ses concurrents. À réserver donc aux habitués d’iOS. Alexa (Amazon) : c’est l’assistant que l’on retrouve sur tous les produis Amazon Echo. Comme pour iOS, si vous utilisez de base les services Prime c’est un choix tout indiqué. Il donne accès à de nombreuses fonctionnalités grâce à son système Skills Alexa. Il est, par exemple, possible de réaliser ses achats ou de définir des tâches spécifiques.

c’est l’assistant que l’on retrouve sur tous les produis Amazon Echo. Comme pour iOS, si vous utilisez de base les services Prime c’est un choix tout indiqué. Il donne accès à de nombreuses fonctionnalités grâce à son système Skills Alexa. Il est, par exemple, possible de réaliser ses achats ou de définir des tâches spécifiques. Google Assistant : c’est probablement l’assistant vocal le plus performant sur le marché. Il est plus précis dans ses réponses (recherches Google), et surtout profite de tous les services Google. Il fonctionne avec les appareils connectés compatibles Google Home.

