Bon plan enceinte Bluetooth : la JBL Charge Essential 2 tombe à 99 € chez Boulanger !

L’enceinte JBL Charge Essential 2 profite actuellement d’une belle remise chez Boulanger. Cette enceinte portable est affichée à 99 € au lieu de 159 €, soit 60 € de réduction sur un modèle pensé pour offrir un son puissant tout en restant facile à transporter.

Les enceintes Bluetooth portables sont devenues des accessoires incontournables pour écouter de la musique partout : à la maison, en voyage ou lors d’une soirée entre amis. Elles doivent à la fois offrir un bon niveau sonore, une autonomie solide et une connexion simple avec les smartphones ou les tablettes.

Les modèles les plus appréciés combinent aujourd’hui puissance, robustesse et endurance. L’idée est de pouvoir emporter sa musique partout sans se soucier de la batterie ou des conditions d’utilisation. La JBL Charge Essential 2 profite justement d’une belle réduction chez Boulanger, et avec les beaux jours qui reviennent, c’est le moment d’en profiter !

Découvrir l’offre

Un son puissant dans un format portable

La JBL Charge Essential 2 mise sur une conception acoustique efficace avec un haut-parleur principal accompagné d’un tweeter et de deux radiateurs passifs. Ce système permet d’obtenir un son ample et des basses marquées, fidèle à la signature sonore de la marque.

La connexion Bluetooth permet de diffuser facilement la musique depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. L’enceinte intègre également une fonction de batterie externe qui permet de recharger un appareil mobile directement depuis l’enceinte.

Découvrir l’offre

Plus de 20 heures d’autonomie

Avec jusqu’à 20 heures d’autonomie, elle peut tenir toute une journée d’écoute sans difficulté. À 99 € au lieu de 159 €, cette JBL Charge Essential 2 devient une option très intéressante pour ceux qui cherchent une enceinte Bluetooth puissante, résistante et facile à emporter partout.

À lire également : notre guide des meilleurs écouteurs sans fil