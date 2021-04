Lenovo dévoile le Legion Phone Duel 2, le premier smartphone gaming avec deux ventilateurs

Lenovo Legion Phone Duel 2 – Crédit : Lenovo

Le Lenovo Phone Duel 2 est propulsé par le puissant processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. La puce est épaulée par jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage UFS 3.1. Cela sera amplement suffisant pour faire tourner tous les jeux les plus gourmands du Play Store avec les graphismes à fond.

Le téléphone utilise un écran de 6,92 pouces FHD+ (2460 x 1080 pixels) AMOLED parfait pour le gaming. En effet, il est compatible avec un taux de rafraichissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz. De plus, il est compatible HDR10+ et peut monter jusqu’à une luminosité maximale de 1300 nits. Contrairement aux flagships comme le Samsung Galaxy S21 Ultra ou le Xiaomi Mi 11, l’écran n’est pas protégé par le dernier Gorilla Glass Victus. Il faudra se contenter du Gorilla Glass 5.

Le Legion Phone Duel 2 promet d’être autonome

Le téléphone sera alimenté par une batterie massive de 5500 mAh, et prendra en charge la recharge filaire 90 W. Il faudra compter 30 minutes pour charger le Legion Phone Duel 2 à 100 % en utilisant les deux ports USB-C. Lenovo a donc fait le choix de caractéristiques techniques polyvalentes au niveau de la batterie. Ce n’est pas le cas de ses concurrents.

Lenovo Legion Phone Duel 2 recharge- Crédit : Lenovo

En effet, le Xiaomi Black Shark 4 est équipé d’une batterie de seulement 4500 mAh compatible avec surpuissante recharge filaire 120W, et l’ASUS ROG Phone 5 propose lui une batterie de 6000 mAh, mais avec une recharge filaire de seulement 65 W.

Côté photo, le smartphone se veut plus intéressant que ses concurrents directs. Il propose à l’arrière deux caméras, dont une principale de 64 MP, l’OmniVision OV64A. Celui-ci a pour avantage d’être le meilleur capteur 64 MP du marché, notamment grâce à ses photosites de 1.0 μm. Il est accompagnée d’un capteur ultra grand-angle de 16 MP offrant un angle de vision de 123°.

Lenovo Legion Phone Duel 2 caméra selfie – Crédit : Lenovo

À l’avant, le téléphone peut compter sur une caméra selfie de 44 MP logée dans un mécanisme pop-up. Son emplacement est plutôt atypique, puisqu’il se situe dans la tranche droite du téléphone pour encourager l’utilisation à l’horizontale.

Le système de refroidissement s’annonce performant

Il y a quelques jours, nous avions déjà eu l’occasion d’apercevoir des photos volées dévoilant le design étonnant du Legion Phone Duel 2. En effet, celui-ci possède un énorme logo Legion RGB au centre. Celui-ci peut être allumé en 16,8 millions de couleurs différentes. Il est entouré par un ventilateur, un flash et les deux capteurs photo.

Lenovo Legion Phone Duel 2 refroidissement – Crédit : Lenovo

Le Lenovo Legion Phone Duel 2 se veut être le smartphone avec le système de refroidissement le plus performant du marché. Il est le premier à être équipé de deux ventilateurs. Les Twin Turbo-Fan sont épaulés par une large chambre à vapeur pour garder le téléphone au frais et limiter ainsi les chutes de performances. Par conséquent, le smartphone ne fait pas partie des appareils les plus légers, puisqu’il pèse pas moins de 259 grammes.

Parmi les autres fonctionnalités, on peut citer quatre gâchettes tactiles sur la tranche, soit deux de plus que le ROG Phone 5. On trouve également deux haut-parleurs en façade pour un son stéréo Dolby Atmos. Le téléphone comprend également quatre microphones avec technologie de réduction du bruit.

Prix et disponibilité

En France, le smartphone sera livré à partir de la mi-mai mais est déjà disponible en précommande. Il est proposé à un prix de départ de 799 euros pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 999 euros pour la version 16/256 Go. Cette dernière sera bien accompagnée d’un socle de rechargement, tandis qu’il faudra l’acheter séparément sur la version la plus abordable. Les deux versions seront disponibles en deux coloris : Ultimate Black et Titanium White.

Source : Lenovo