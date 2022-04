Les Animaux fantastiques 3 confirme enfin l’homosexualité de Dumbledore

Les Animaux fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore est sorti au cinéma depuis le 13 avril, mais connaît un démarrage plutôt difficile. Il pourrait même devenir le pire démarrage de la saga des Animaux fantastiques au box-office américain. En effet, la série des Animaux fantastiques réalisée par David Yates et écrite par J.K. Rowling s’essouffle à chaque nouvelle sortie.

La saga spin-off d’Harry Potter pourrait même s’arrêter avec Les Secrets de Dumbledore. La production d’un quatrième long-métrage est encore incertaine compte tenu des résultats du troisième au box-office. Quoi qu’il en soit, Les Animaux fantastiques 3 a le mérite d’être le tout premier film à enfin révéler l’homosexualité du professeur Albus Dumbledore au grand jour.

J.K. Rowling a annoncé l’homosexualité de Dumbledore en 2007

En 2007, après la publication d’Harry Potter et les Reliques de la Mort, J. K. Rowling a officiellement annoncé la sexualité de Dumbledore. Lors d’une session Q& A avec la communauté, un fan l’a interrogée sur la vie amoureuse de Dumbledore. L’auteure de la saga à succès a alors répondu qu’Albus Dumbledore était gay. Elle a plus tard déclaré à The Guardian que : « Dumbledore est tombé amoureux de Grindelwald, et cela a ajouté à son horreur quand Grindelwald a montré ce qu’il était. Dans une certaine mesure, disons-nous que cela a un peu plus excusé Dumbledore parce que tomber amoureux peut nous aveugler, mais il a rencontré quelqu’un d’aussi brillant que lui et, un peu comme Bellatrix, il était très attiré par cette personne brillante et horriblement, terriblement déçu par lui ».

Dans Les Animaux fantastiques 3, la scène d’ouverture revient sur le passé d’Albus Dumbledore et de Gellert Grindelwald. Ce dernier rappelle à Dumbledore qu’il l’a autrefois aidé dans sa quête du pouvoir absolu sur les Moldus. Albus lui répond que : « j’étais amoureux de toi ». Cette phrase confirme que Dumbledore et Grindelwald avaient une relation amoureuse en 1899. Aucun film d’Harry Potter ou des Animaux fantastiques ne l’a officiellement confirmé en 15 ans depuis la révélation de J.K. Rowling.

Les Animaux fantastiques 2 a abordé la relation amoureuse entre Dumbledore et Grindelwald

Les quatre films d’Harry Potter sortis après 2007 auraient pu l’annoncer subtilement, mais ils ont préféré ignorer totalement le sujet. En même temps, ces films étaient des adaptations des romans et ces derniers n’ont pas non plus évoqué la sexualité de Dumbledore. Finalement, le premier film qui a abordé le sujet est Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald, le deuxième volet de la saga sorti en 2018.

Dans celui-ci, Norbert Dragonneau apprend que Dumbledore et Grindelwald ont conclu un pacte de sang en 1899 pour éviter de se battre. À un autre moment, Dumbledore regarde dans le miroir en pensant à son ancien amant devenu ennemi. Le film Les Crimes de Grindelwald a donc laissé sous-entendre que Dumbledore était bien amoureux de Grindelwald avant que cela ne soit officiellement confirmé dans Les Secrets de Dumbledore.

