Comment Dumbledore savait que Harry Potter survivrait à Voldemort ?

Harry Potter et Dumbledore – Crédit : Warner Bros

Dans Harry Potter et Les Reliques de la Mort, Voldemort exhorte Harry Potter à se rendre dans la Forêt interdite pour sauver Poudlard. Il lui lance alors le sortilège impardonnable d’Avada Kedavra, qui ne parvient toutefois pas à tuer Harry. Fin stratège, Dumbledore savait pertinemment que le Survivant allait survivre face à son ennemi maléfique.

D’une part, il avait compris que le sacrifice d’amour fait par Lily Potter pour son fils continuerait de protéger ce dernier. Dans La Coupe de Feu, le sang d’Harry est utilisé pour redonner un corps à Voldemort. Lorsque Dumbledore apprend cette information, « une lueur de triomphe » apparaît dans ses yeux. Et pour cause, il comprend que Voldemort ne pourra pas tuer Harry de sa main, la protection de Lily étant désormais étendue. Cela est notamment confirmé par Albus dans le septième livre : « Son corps maintient son sacrifice en vie, et tant que cet enchantement survit, toi aussi ».

Harry Potter : Dumbledore avait tout prévu

Par ailleurs, Dumbledore s’est arrangé pour que Harry devienne le maître des Reliques de la Mort. Dès L’École des Soricers, il lui lègue la cape d’invisibilité de son père James. Après son décès, le directeur transmet en outre à Harry la pierre de résurrection qu’il utilisera pour invoquer ses proches décédés. Et il devient le détenteur légitime de la baguette de Sureau en désarmant Drago lors de la bataille du manoir des Malefoy, le fils de Lucius ayant lui-même désarmé Dumbledore dans le livre précédent.

Propriétaire des trois reliques, Harry ne pouvait pas mourir puisque cela le rend théoriquement immortel selon la légende des Contes de Beedle le Barde. Dans les faits, la baguette de Sureau détenue techniquement par Voldemort a refusé de faire du mal à son maître légitime.

En définitive, Harry aurait péri s’il n’avait pas bénéficié de cette double protection. En effet, il était le dernier horcruxe de Voldemort, créé involontairement par ce dernier après sa première tentative de meurtre. Dès lors, Harry devait impérativement se « sacrifier » pour rendre l’antagoniste tuable. Un sacrifie éphémère qui l’a simplement envoyé dans les limbes avant son retour triomphal. Toujours sur la saga magique, voici pourquoi l’un des personnages les plus puissants d’Harry Potter est absent des films.