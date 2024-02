Les Anneaux de Pouvoir : ça sent très bon pour la saison 3

Les Anneaux de Pouvoir n’est pas près de s’arrêter. Alors que la saison 2 est censée débarquer cette année, Amazon Studios et les showrunners s’activent déjà en vue de la saison 3, les deux parties ayant signé un accord global s’étalant sur trois ans.

Pour le moment, Amazon n’a pas enclenché la campagne de promotion de la saison 2 de la série Les Anneaux de Pouvoir. De quoi laisser songeur alors que le programme est censé faire son grand retour dans le courant de l’année 2024. Selon la réalisatrice Charlotte Brändström, cette nouvelle salve d’épisodes sera sombre à souhait et pleine de rebondissements. Et elle devrait être suivie par un troisième acte.

C’est du moins ce qu’anticipe The Hollywood Reporter. Le média spécialisé révèle que Patrick McKay et JD Payne, les deux showrunneurs, ont signé récemment un accord avec Amazon MGM Studios. Il s’agit d’un “accord global” qui s’étale sur trois ans, leur permettant notamment de lancer leur propre société de production : 10:40 PM Productions. Ils devraient aussi avoir l’occasion de produire la suite des Anneaux des Pouvoir.

Les Anneaux de Pouvoir : la série Amazon devrait avoir droit à une saison 3

Il est important de noter que la saison 3 n’a pas encore été commandée par Amazon. Mais la mise en chantier a visiblement déjà démarré. Si aucune salle de scénaristes n’a été ouverte pour le moment, les showrunneurs ont commencé à développer les points centraux du scénario.

L’accord fraîchement signé témoigne en outre des bonnes relations qui unissent les deux parties. Et il laisse suffisamment de temps à McKay et Payne – trois ans – pour produire la saison 3. Alors que le tournage de la saison 2 est désormais bouclé, débuter la production du troisième acte serait somme toute logique. D’ailleurs, Amazon songerait à déplacer le centre névralgique de la série dans les studios Shepperton. Un indice de plus qui nous pousse à croire que les festivités sont parties pour durer.

“Nous avons hâte que les abonnés Prime Video découvrent l’aventure épique et les enjeux dramatiques que J.D et Patrick continuent de façonner tout au long de la deuxième saison, et au-delà. Evidemment, le studio est ravi d’étendre son accord global avec ces brillants esprits créatifs qui continuent à mettre en œuvre leur passion pour les grandes histoires”, souligne Vernon Sanders, directeur de la télévision chez Amazon MGM Studios.

Fort d’une copieuse enveloppe, Amazon prévoyait déjà de produire cinq saisons. Mais entre les prévisions initiales et la réalité, il y a parfois un monde. Alors que la saison 3 semble en bonne voie, nous attendons avec impatience de découvrir la date de sortie précise et la première bande-annonce de la saison 2 qui devrait être plus fidèle aux livres de Tolkien.